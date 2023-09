Ecco dove si nascondono i preziosi diamanti rosa, tra i più rari al mondo

Tra tutte le pietre preziose, i diamanti sono certamente quelle più di valore in assoluto. Ma c’è un tipo di diamante che brilla tra tutti gli altri per costo e bellezza: il rarissimo diamante rosa. Ora, un team di scienziati della Curtin University potrebbe avere scoperto dove si nascondono questi incredibili gioielli.

Normalmente i diamanti hanno bisogno di grandi pressioni e temperature per formarsi. All’interno del sottosuolo, queste condizioni sono raggiunte a causa della compressione delle placche tettoniche. Serve poi molto tempo perché la Terra risputi fuori i diamanti così che diventino disponibili per varie applicazioni.

Secondo gli autori del nuovo studio, i diamanti rosa richiedono una condizione in più. Analizzando la storia geologica del sito di Argyle, una grande miniera di diamanti rosa ormai chiusa, i ricercatori hanno scoperto che il giacimento si è formato in seguito alla disgregazione di un antico supercontinente.

Si tratta dell'antico Nuna, che si stima si sia spaccato tra 1,3 e 1,22 miliardi di anni fa. Lo stiramento di Nuna durante la sua scissione potrebbe essere una componente vitale per l'arrivo dei diamanti rosa in superficie.

Per un diamante, una colorazione inusuale è solitamente dovuta alla presenza di impurità all’interno del suo perfetto reticolo cristallino di atomi di carbonio (come per questo diamante marrone). Tuttavia, i diamanti rosa sono un mistero per i geologi perché sono puri esattamente come quelli bianchi.

Il nuovo studio non spiega la causa di questa particolare colorazione ma ci dice in quali condizioni i diamanti rosa possono riuscire a risalire vicino alla superficie, permettendoci forse di individuare dei nuovi giacimenti nascosti.