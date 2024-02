Da dove nascono i fiumi? Una domanda che ti farà diventare pazzo

Tutti noi sappiamo che il punto iniziale di un fiume viene definito sorgente, ma quanti di noi sono in grado di individuarlo correttamente? Certo, alcuni fiumi nascono dalle montagne, ma altri...

Il vento che soffia sulle montagne, tende a salire verso l’alto dove successivamente si condensa in nuvole. Queste ultime provocheranno della pioggia o della neve, che alla fine andranno a costituire i veri e propri fiumi. Dopo aver visto la scoperta nel fiume Po, è opportuno sottolineare come si tratti però solo di una possibilità tra le tante che esistono in natura, per far nascere un fiume.

Le sorgenti dei fiumi Indo, Gange e Brahmaputra in Asia, devono tutte il loro flusso allo scioglimento dei ghiacciai nelle montagne dell’Himalaya, del Karakorum e dell’Hindu Kush. Ma ci sono alcuni casi in cui le montagne non sono affatto coinvolte.

Se dovessimo infatti parlare del Tamigi, ovvero uno dei fiumi più famosi al mondo che attraversa Londra prima di sfociare nel Mare del Nord, le cose inizierebbero a complicarsi. Il suo flusso inizia nel Gloucestershire da profonde sorgenti sotterranee che hanno origine nelle falde acquifere calcaree dei Cotswolds. Ad oggi però, non conosciamo ancora il punto esatto della sorgente.

Considerando invece la sorgente del fiume Nilo, potrebbe venirti un bel mal di testa. Il Lago Vittoria, è spesso considerato la "vera" sorgente, tuttavia, questo grande lago è alimentato da altri fiumi come ad esempio il fiume Kagera, che nasce dai monti Ruwenzori. Chi rappresenta dunque la reale sorgente? Come dimostra l’affluente utilizzato per le piramidi, non è una situazione di certo semplice.

Allo stesso modo, l’origine del Rio delle Amazzoni risulta essere piuttosto problematica. Sebbene sia evidente che abbia origine da qualche parte nelle Ande peruviane, risulta essere decisamente più complesso individuare il luogo esatto.

Appare quindi evidente che non è sempre possibile individuare una singola coordinata su una mappa per indicare esattamente l’origine di un fiume. Hanno spesso molti rivoli e affluenti che si alimentano l'uno con l'altro e culminano in un unico fiume. Sebbene la sorgente del fiume sia generalmente attribuita al punto più lontano dalla foce del fiume, può essere dunque molto difficile determinarla.