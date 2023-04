Ecco il luogo in cui nascono più gemelli al mondo: la 'colpa' è di un nazista?

Per decenni nel comune di Cândido Godói (CG) in Brasile, c'è stato uno strano mistero: il tasso di parti gemellari è significativamente più alto dell'area circostante e di quella presente praticamente in tutto il mondo. Vediamo insieme uno studio pubblicato su PLOS ONE.

Sebbene intriganti, le persone hanno inventato strane spiegazioni sul motivo per cui così tanti gemelli sono nati nella zona: da qualche sostanza presente nell'acqua a strani minerali. Un libro del giornalista Jorge Camarasa è riuscito ad andare ancora oltre, proponendo che tale fenomeno fosse il risultato di esperimenti condotti dal medico nazista Josef Mengele, a volte indicato anche come "l'angelo della morte" per i suoi terribili crimini ed esperimenti come capo medico ad Auschwitz. Durante la sua permanenza, Mengele fece diversi studi sui gemelli contribuendo ad alimentare questa teoria (quasi certamente falsa).

"Mengele ha ordinato al suo staff di misurare e registrare ogni aspetto dei corpi dei gemelli. Ha prelevato grandi quantità di sangue dai gemelli e talvolta ha eseguito altre procedure dolorose su di loro", spiega lo United States Holocaust Memorial Museum. "Mengele ha anche assassinato gruppi di gemelli allo stesso tempo per condurre le autopsie dei loro cadaveri".

Questa volta non parliamo del paradosso dei gemelli dunque, ma di uno studio che ha valutato la bizzarra ipotesi di Camarasa, esaminando i tassi di nascite gemellari prima, durante e dopo la presenza di Mengele. Esaminando i registri dei battesimi, lo studio ha rilevato che i gemelli sono nati con un tasso più elevato nell'area solo nel periodo che va dal 1959 al 2008. A cosa attribuire quindi questa particolarità?

I ricercatori hanno attribuito la causa al cosiddetto "effetto fondatore genetico", ovvero quell’effetto che si verifica nel momento in cui una nuova colonia viene stabilita da un piccolo numero di persone.

"La storia della colonizzazione di CG suggerisce che un effetto genetico fondatore possa aver giocato un ruolo in questo processo, portando ad alti cambiamenti nella frequenza allelica tra la popolazione ancestrale e quella derivata. Poiché si tratta di un processo casuale, gli effetti del fondatore hanno effetti fenotipici imprevedibili, che, in questo caso specifico, potrebbe essere un'alta frequenza di gemellaggio", ha scritto il team nello studio.

Escludendo i due gemelli nati a distanza di 26 minuti, il team ha posto come principale obiettivo quello di fornire sollievo alle persone che vivevano a Cândido Godói, andando ad escludere la possibilità che le loro nascite gemellari fossero il risultato di esperimenti nazisti.