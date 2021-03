Nascono dei quesiti su un cranio umano trovato giù per la voragine 'Marcel Loubens'

Nel 2015, un gruppo di speleologi bolognesi individuarono nella cava "Marcel Loubens" un cranio umano, appartenuto ad una donna dell'Età della Pietra. Un dubbio fondamentale nacque in quell'istante: come poteva una testa trovarsi ad una tale profondità? Un nuovo studio pubblicato nella rivista PLOS One ha provato a rispondere a questa domanda.

La ricerca vera e propria iniziò, in realtà, nel 2017, quando il teschio venne recuperato e trasportato al laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia forense dell'Università di Bologna. Da quel momento, venne sottoposto a numerose analisi, tra cui quella del carbonio-14 per poterlo datare e la tomografia computerizzata per identificarne il sesso del proprietario.

Da quei risultati si evinse che il resto appartenesse ad una donna, vissuta tra il 3630 a.C. e il 3380 a.C. (circa 5600 anni fa). Per avere una prospettiva temporale più chiara, vi basti sapere che questa persona morì ancora prima che Ötzi, la mummia del Similaun, potesse nascere o rimanere imprigionato tra i ghiacci delle Alpi Venoste.

Il recente studio, prima citato, ha provato a risalire al perché quella semplice testa di una donna del Neolitico potesse trovarsi in una posizione così precaria ed insolita. Per fare questo, i ricercatori hanno cercato di individuare tutte le ferite presenti nel teschio e capirne l'origine: se umana o causata da fattori esterni.

Si è ipotizzato che molti traumi individuati nella calotta siano stati causati proprio quando era in vita. Forse la donna venne sottoposta ad una prima forma rudimentale di chirurgia cranica, per combattere un'infiammazione cronica. E' un'ipotesi azzardata, certo, ma non erano "operazioni" così insolite nel Neolitico - contrariamente a quello che potremmo credere.

Altre lesioni, sempre sul cranio, potrebbero essere stata recate, invece, post-mortem da altri esseri umani. E' possibile, infatti, che alcuni tessuti più morbidi del cranio siano stati strappati via dal cadavere della donna. Questo aspetto sarebbe confermato da altri teschi, trovati nelle aree vicino alla cava di "Marcel Loubens", con dei segni simili sempre nelle teste.

Forse questa persona, analizzando il semplice reperto, soffriva di anemia cronica oppure stava sviluppando dei tumori benigni, considerando la presenta di alcune macchie scure proprio nel teschio.

Il problema è che tutte queste analisi non possono essere confermate, proprio in assenza di un corpo, posto in chissà quale pezzo di terra vicino, o meno, al luogo del ritrovamento del cranio.

Alcuni ricercatori, che non hanno partecipato allo studio pubblicato sulla rivista PLOS One, si sono presentati a tratti scettici su alcune delle diagnosi che potrebbero aver portato alla morte della donna. Chi ci dice che molte delle fratture trovate non siano state causate, in realtà, dal fatto che il teschio, nel corso di ben 5600 anni, sia precipitato e abbia stazionato nelle profondità di una cava fangosa ed umida? Per rispondere a questo dubbio, saranno necessarie ulteriori analisi.

Questo momentaneo mistero, tuttavia, non implica che il lavoro compiuto fino ad adesso sia stato inutile. "Casi come questi" spiega il ricercatore Christian Meyer, del Centro di ricerca osteo-archeologica in Germania "Sono importanti, perché ci mostrano la grande varietà di scenari post-mortem che i resti umani possono vivere nel corso del tempo, a causa di cambiamenti antropogenici o naturali".