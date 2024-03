Nascosta in un luogo segreto c'è una pianta che sfida l'estinzione

In un mondo dove le storie di perdita di biodiversità sono purtroppo comuni, la rinascita della Cotoneaster cambricus rappresenta un faro di speranza. Questa pianta, un tempo al limite della scomparsa, ha ricevuto una nuova opportunità di vita grazie ad una collaborazione unica tra lo zoo di Chester e l'Università di Bangor.

La Cotoneaster cambricus, nativa del Galles del Nord, è un esempio lampante di come la flora rara possa essere minacciata da attività umane come la raccolta eccessiva e il pascolo di animali domestici. Originariamente prospera, questa specie si è ritrovata a dover lottare per la sopravvivenza, con un drastico calo nel numero di individui presenti in natura. Non si tratta di una pianta unica al mondo, ma i pochi esemplari ne hanno richiamato l'attenzione.

I due enti di cui sopra hanno sviluppato un programma di coltivazione in cattività per la pianta, partendo da un numero molto limitato di piante. Questo sforzo ha portato alla reintroduzione di 30 nuovi individui in un habitat tenuto segreto per proteggerli da possibili minacce.

Questo progetto non è stato semplicemente una questione di piantare nuove piante e sperare per il meglio. Ogni individuo è stato piantato con misure protettive specifiche per assicurare la sua crescita e sviluppo senza il pericolo di essere danneggiato o mangiato da animali.

Oltre alla Cotoneaster cambricus, lo zoo di Chester ha giocato un ruolo fondamentale nella reintroduzione di altre specie nel paesaggio naturale gallese, dimostrando un impegno costante verso la conservazione della natura. Questi progetti includono la salvaguardia di lucertole di sabbia, la protezione delle martore, e la conservazione di specie rare come la libellula gialla sally e i ghiri di Denbighshire. Dall'altra parte, il coinvolgimento dell'Università di Bangor ha fornito una base solida di ricerca e sperimentazione, cruciale per il successo del progetto.

