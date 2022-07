Se si ha un grande naso, allora anche il membro virile lo è! Lo afferma questo studio

Sappiamo che può sembrare strano, ma... È scienza! Gli scienziati hanno scoperto una correlazione significativa tra la dimensione del naso e la lunghezza del membro virile...

Tramite una ricerca a campione di 126 uomini passati a miglior vita di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, è stato possibile constatare come gli individui, dotati di un naso più proverbiale, godano anche di una maggiore estensione del proprio membrodi 13,4 cm, a dispetto degli uomini con un naso più esiguo le cui misure perdevano punti, anzi centimetri: 10,4 cm.

Naturalmente, è impossibile misurare la dimensione del pene eretto di un deceduto. Ed è per questo che un ricercatore ha utilizzato un metodo di "stretched penile length" (SPL): gli studiosi hanno esteso il membro del soggetto deceduto manualmente, per simulare lo stato di erezione e calcolarne le dimensioni. Un ricercatore più fortunato doveva semplicemente misurare la lunghezza del naso.

Lo studio ha concluso: "Il fatto che la dimensione del naso sia correlata all'SPL indica che la lunghezza del pene potrebbe non essere determinata dall'età, dall'altezza o dal peso corporeo, ma già stata definita dalla nascita".

Hanno detto: “La comprensione del processo di crescita del pene o delle caratteristiche facciali può essere molto importante per estrapolare i livelli di androgeni fetali e seguire le funzioni genitali maschili".

"Questo studio è il primo a dimostrare la relazione tra SPL e dimensione del naso, ma è limitato nei cadaveri maschi giapponesi e il motivo per cui SPL e dimensione del naso sono correlati non ci risulta ancora chiaro. Pertanto, lo consideriamo un argomento interessante per gli studi futuri”.

Altri studi particolare si stanno sviluppando nel settore dell'elettrocuzione, secondo cui dovrebbe prevenire l'eiaculazione precoce.