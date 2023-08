Nata una giraffa unica al mondo allo zoo del Tennessee, è la prima volta

Il Bright's Zoo in Tennessee ha attirato le attenzioni del mondo ultimamente e il motivo è semplice: una giraffa femmina è nata completamente priva di macchie, un evento così raro da essere considerato unico al mondo.

Gli esperti del Bright's Zoo credono che sia l'unico esemplare di giraffa reticolata senza macchie attualmente esistente sul pianeta. L'ultimo esemplare noto è nato nel 1972 a Tokyo e fu chiamato Toshiko. Attualmente, la piccola sta bene e cresce sotto l'occhio vigile della madre, già alta 1,82 metri.

Non è solo la sua rarità a far parlare di lei. La sua nascita ha acceso i riflettori sulla conservazione delle giraffe, una questione che sta diventando sempre più urgente. Tony Bright, fondatore dello zoo, ha sottolineato che le popolazioni di giraffe stanno silenziosamente scivolando verso l'estinzione, con una perdita del 40% negli ultimi tre decenni.

Le giraffe reticolate, in particolare, sono considerate in pericolo dalla IUCN a causa della loro distribuzione frammentata in Kenya, Somalia e Etiopia meridionale. La loro pelliccia maculata non è solo un tratto distintivo, ma serve anche a mimetizzarle nella vegetazione della savana e a regolare la loro temperatura corporea.

Il Bright's Zoo non si è limitato a celebrare questa nascita straordinaria, ma ha anche lanciato una votazione sulla sua pagina Facebook per scegliere il nome più adatto a questa piccola meraviglia. Le opzioni sono state ridotte a quattro nomi che riflettono la sua unicità e bellezza: Kipekee che significa "unico", Firyali che significa "insolito" o "straordinario", Shakiri che significa "lei è la più bella", e Jamella che significa "di grande bellezza".