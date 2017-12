Natale 2017: Apple è stato nuovamente il marchio più popolare per gli smartphone

Natale 2017 è passato ed è tempo di tracciare i bilanci. Secondo una ricerca di mercato condotta da Flurry e basata sulle attivazioni dei device,è stato il marchio di smartphone e tablet più popolare del settore, distanziando in maniera importante il primo concorrente, Samsung.

Secondo i numeri diffusi dai ricercatori, che si sono basati sui 2,1 miliardi di dispositivi attivi a livello mondiale, nella settimana di Natale, il 44 per cento dei devices attivati erano basati sul sistema operativo di Apple, iOS, una cifra su per giù simile a quella rilevata nel 2016. Le attivazioni dell'iPhone X, la nuova ammiraglia della compagnia di Tim Cook, sono state pari al 14,7 per cento, il che ha reso più popolare l'ottava generazione dell'iPhone, dal momento che l'iPhone 8 si è fermato all'8,1 per cento e l'iPhone 8 all'8,7 per cento. L'iPhone 7, invece, è risultato fermo al 15,1 per cento, ma si dimostra comunque uno dei più popolari dell'ecosistema Apple.

Sul lato Android, Samsung si conferma il primo marchio nella classifica, con una percentuale complessiva del 26 per cento, mentre Huawei si è piazzata al terzo posto con il 5 per cento, seguita da Xiaomi, Motorola, LG ed Oppo tutte al 3 per cento.

Ciò che salta immediatamente all'occhio è l'assenza di Google dalla classifica. Probabilmente sia il Pixel 2 che il Pixel 2 XL hanno sofferto i molti problemi riscontrati dagli utenti al lancio, ma i pareri sui due dispositivi sono comunque stati positivi.

Flurry sottolinea che i dispositivi con schermi con diagonali più ampie (tra 5 e 6,9 pollici) rappresentano la stragrande maggioranza delle attivazioni. E' anche diminuito l'interesse degli utenti nei confronti dei tablet piccoli e smartphone medi (3,5 - 4,9 pollici).