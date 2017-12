Natale 2017: arriva Xmas Giftie per premiare gli utenti di Samsung Members

Prende il via oggi la nuova attività di Natale Samsung, Xmas Giftie, che darà la possibilità ai membri della community dell’appdi giocare e completare attività divertenti per vincere fantastici premi Samsung

Dall’1 al 24 dicembre, Xmas Giftie consentirà inoltre di guadagnare punti (Giftie Points) per scalare la classifica dedicata e vincere il premio finale, un fantastico viaggio “all inclusive” per due persone a Bora Bora.

Partecipare a Xmas Giftie è semplicissimo: basta scaricare la app Samsung Members da Google Play Store oppure aggiornarla all’ultima versione e iscriversi a Xmas Giftie per poi scegliere ogni giorno tra le attività che consentiranno di guadagnare punti e vincere uno dei premi in palio. Tra le attività, con “Calendario dell’avvento” è possibile scoprire il calendario del giorno aprendo la finestrella corrispondente e scoprire subito se si è tra i vincitori di un regalo Samsung a sorpresa. Con “Xmas Shopper” è possibile trovare il regalo perfetto per i propri cari grazie all’aiuto di un esperto messo a disposizione da Samsung. Con il gioco dello “Struzzo Volante” si dovrà invece far avvicinare il protagonista del celebre spot Samsung al traguardo rappresentato da una casetta blu, resistendo alle distrazioni esercitate da palle di neve, cannoni sparaneve e aeroplani che cercheranno di bloccare il suo viaggio.

Per i più “social”, dall’1 al 24 dicembre saranno inoltre presenti diverse missioni giornaliere da completare su Facebook: con “Condividi il tuo albero di Natale” si dovrà per esempio scattare una foto del proprio albero e pubblicala taggando il canale @samsungitalia e con l’hashtag #Giftie per guadagnare punti e scalare la classifica. Le missioni “I migliori brutti maglioni di Natale” e “Le migliori scuse per saltare le cene di Natale” richiederanno invece di scattare una foto del più brutto maglione natalizio mai ricevuto o di scrivere la propria scusa per saltare una cena alla quale non si ha voglia di partecipare. Per la missione “Canto di Natale”, infine, gli utenti dovranno realizzare e condividere un contenuto video in cui si canta una canzone della tradizione natalizia con amici o parenti.

Oltre al viaggio a Bora Bora, il primo della classifica di Xmas Giftie riceverà un Galaxy S8. Per i primi 10 classificati, Samsung mette inoltre in palio fantastici premi come TV QLED, Soundbar Flat o week end in montagna per due persone in prestigiose località italiane, per non dimenticare smartphone Galaxy S8 e Galaxy Note 8. È possibile trovare maggiori informazioni su Xmas Giftie all’indirizzo www.samsungmembers.it/giftie.