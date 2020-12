Natale 2020 e Giga gratuiti: tutti i regali di TIM, Vodafone e altri operatori

In seguito all'annuncio di qualche settimana fa, i principali operatori telefonici italiani stanno iniziando a fornire agli utenti i propri regali per Natale 2020, ovviamente principalmente sotto forma di Giga gratuiti. Viste le svariate iniziate lanciate, è bene fare un riassunto.

TIM regala Giga illimitati dalle 18 del 24 dicembre 2020

TIM ha reso noto che regalerà Giga illimitati ai suoi clienti dalle ore 18:00 di oggi 24 dicembre 2020 e per tutta la giornata di domani 25 dicembre 2020.

Vodafone regala Giga illimitati dalle 18 del 24 dicembre 2020

Nel messaggio che gli utenti Vodafone stanno ricevendo in queste ore si legge: "A Natale stai vicino a chi ami: Vodafone regala Giga illimitati a tutti i clienti. Non devi fare nulla, sono attivi dalle 18 di oggi (24 dicembre 2020, ndr) e per tutto il 25 dicembre". In parole povere, se avete Vodafone come operatore, potete usufruire dei Giga gratuiti dalle ore 18:00 di oggi 24 dicembre 2020 e per tutta la giornata di domani 25 dicembre 2020.

WindTre regala Giga illimitati dalle 19 del 24 dicembre 2020

Stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb, i clienti WindTre potranno usufruire di Giga illimitati a partire dalle ore 19:00 di oggi 24 dicembre 2020 e per tutta la giornata di domani 25 dicembre 2020.

iliad regala Giga illimitati ai clienti Voce dalle 18 del 24 dicembre 2020

iliad offre dei pacchetti con parecchi Giga, ma tra le proposte dell'operatore c'è anche il piano "Voce". Chi ha quest'ultimo potrà usufruire di Giga illimitati dalle ore 18:00 di oggi 24 dicembre 2020 e per tutta la giornata di domani 25 dicembre 2020.

CoopVoce regala 25 Giga fino al 6 gennaio 2021

CoopVoce sta inviando agli utenti una comunicazione relativa all'iniziativa chiamata "GigAuguri". Più precisamente, nella notifica si legge: "Gentile Cliente, CoopVoce ti mette a disposizione 25 GB totalmente gratuiti, validi fino al 06/01/2021, già disponibili sulla tua linea, senza nessun costo e con disattivazione automatica a fine periodo". Insomma, gli utenti CoopVoce coinvolti hanno 25 Giga aggiuntivi fino al 6 gennaio 2021.

Optima Mobile regala 20 Giga aggiuntivi fino al 1 gennaio 2021

I clienti di Optima Mobile sono stati avvertiti del fatto che ad attenderli ci sono 20 Giga aggiuntivi a partire da oggi 24 dicembre 2020 e fino al 1 gennaio 2021.