Il Natale 2021 del mondo tech è a rischio? Le preoccupazioni sui regali

Di recente avrete sicuramente sentito rumor relativi a tagli di produzione effettuati da Apple. Ebbene, la situazione in generale non è propriamente rosea per il settore tech, tanto che si temono possibili problemi con i regali di Natale.

Più precisamente, dall'estero sono arrivati alcuni campanelli d'allarme. Infatti, a inizio ottobre 2021 Bloomberg ha fatto riferimento a una situazione "disastrosa" per la supply chain. Inoltre, secondo Reuters gli sforzi effettuati dal Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden per evitare la possibile penuria di scorte, nonché l'eventuale aumento dei prezzi, potrebbero non bastare.

In parole povere, la domanda in crescita legata al periodo natalizio potrebbe comportare non pochi "grattacapi", in quanto attualmente i problemi relativi alla catena di distribuzione non si sono risolti, anzi. La congestione relativa al mondo della logistica, dovuta a parecchi fattori (tra cui ripresa della domanda e shortage di chip), sta infatti rendendo tutto più difficile.

Una questione centrale è quella del trasporto marittimo, ovvero uno dei principali "canali" con cui le nostre amate merci arrivano, dato che quest'ultimo è attualmente al centro di svariate problematiche. Più precisamente, a causa principalmente delle questioni legate alla pandemia e della crescente domanda, si sono verificati "congestionamento dei terminal e impennata dei noli sui container", come confermato da Alessandro Panaro, responsabile del dipartimento di economia marittima di Srm, ai microfoni di Panorama.

Certo, i campanelli d'allarme citati in precedenza sono relativi principalmente agli USA (la principale congestione portuale sembra attualmente essere legata agli Stati Uniti d'America e al Regno Unito, come potete approfondire sul portale ufficiale della British Ports Association), ma in realtà è bene non sottovalutare anche la situazione italiana, in quanto chiaramente si tratta di questioni che riguardano un po' tutto il globo.

Infatti, nonostante i porti nostrani non siano al centro di troppe congestioni, in un mondo di merci sempre in movimento provenienti dall'estero chiaramente anche il nostro Paese subisce il "contraccolpo". Insomma, i motivi per cui qualcuno sta già iniziando a fare riferimento a un "Natale a rischio" ci sono.

Tuttavia, chiaramente ci sono miriadi di variabili in gioco e come ben potete immaginare si sta cercando di "rispondere" al meglio alla situazione. Per intenderci, la British Ports Association ha recentemente deciso di fare chiarezza sulla questione della congestione portuale, affermando che ci sono chiaramente dei problemi di vario tipo, ma che la maggioranza dei porti sta comunque portando avanti la sua attività.

In questo contesto, risulta dunque forse un po' "esagerato" fare riferimento sin da ora a un "Natale a rischio", ma capite bene che effettivamente potrebbero verificarsi diverse situazioni non propriamente piacevoli in termini di prezzi, disponibilità e tempi di spedizione. Staremo a vedere: si tratta di questioni molto complesse da analizzare a livello generale, ma era giusto fornirvi un resoconto "di base" in merito a quanto sta accadendo.