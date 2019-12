A Natale l'87,3% degli Under 25 aiuta amici e parenti con la tecnologia

Per la scelta dei regali di Natale sono sempre più centrali gli under 25, a causa dell'aumento della popolarità dei prodotti tecnologici. E' quanto emerge da un sondaggio AVM, secondo cui l'87,3% dei giovani italiani tra 16 e 24 anni passerebbe le festività natalizie aiutando amici e parenti con i vari prodotti di tecnologia.

Anche l'albero di Natale diventa sempre più tecnologico per gli italiani, ma molte persone necessitano di suggerimenti per gestire diverse situazioni come il collegamento di un dispositivo smart alla rete WiFi casalinga, la configurazione di un router, tablet o l'impostazione di un nuovo smartphone.

Lo studio è stato condotto su un campione rappresentativo di italiani, che alla specifica domanda "aiutate i vostri parenti o amici a configurare o utilizzare dispositivi elettronici come smartphone, tablet o router wireless durante il periodo delle vacanze?" ha risposto affermativamente nel 73% dei casi.

Gli utenti delle soluzioni FRITZ! in realtà possono sedersi, rilassarsi e godersi appieno le vacanze perché con tre semplici consigli tutti possono diventare dei veri esperti in fatto di tecnologia.

Eseguire regolarmente gli aggiornamenti

I dispositivi FRITZ! ricevono aggiornamenti regolarmente e proprio grazie all’aggiornamento dell'ultima versione del sistema operativo FRITZ!OS si possono risolvono problemi e soddisfare le domande di tutti. Il consiglio più importante dunque è quello di controllare che tutti i prodotti FRITZ! siano aggiornati, farlo è molto semplice è sufficiente un clic sul FRITZ!Box per avere una panoramica completa della rete Mesh. Se la funzione di aggiornamento automatico è attivata, il FRITZ!Box esegue automaticamente gli aggiornamenti su tutti i dispositivi FRITZ! collegati alla rete di casa e dell’ufficio. Ulteriori informazioni a questo LINK.

Connessione alla rete in tutta casa - grazie alla FRITZ! App WLAN e alla rete mesh FRITZ!

Natale è il periodo dell’anno in cui tutta la famiglia si riunisce e quando la casa è piena di parenti e amici rapidamente emergono i punti deboli del tuo Wi-Fi domestico, ma grazie alla FRITZ!App WLAN puoi valutare in modo molto semplice la velocità della connessione per smartphone o tablet che si trovano in diversi punti della casa. L’App ti aiuta anche a configurare al meglio la rete mesh wi-fi dal tuo FRITZ!.

Una rete Mesh può essere composta da un FRITZ!Box e da un FRITZ!Repeater. Una volta installato il router, con il semplice tocco di un pulsante si attiva automaticamente, offrendo connessione veloce e stabile in ogni angolo della casa – creando la situazione perfetta per un Natale senza stress.

Un account MyFRITZ! per più dispositivi tramite FRITZ!Box

Se vuoi vivere ore serene con la tua famiglia senza doverti preoccupare della rete di casa, puoi configurare il tuo account MyFRITZ! su tutti gli altri dispositivi FRITZ! collegati in rete grazie all’interfaccia utente del FRITZ!Box o tramite la MyFRITZ!App per iOS, in questo modo potrai ottenere una visione completa di tutti i dispositivi della famiglia non solo durante il Natale ma per tutto l’anno.