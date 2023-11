Tempo di Natale: Apple pubblica l'emozionante corto gratuito su YouTube

Mentre qualcuno sta già andando alla ricerca dei dieci migliori film natalizi, è giunto il momento un po' per tutti di iniziare quantomeno a pensare all'albero di Natale. A ricordarcelo c'è anche il rilascio di un corto gratuito di Apple.

A tal proposito, come fatto notare da 9to5Mac e MacRumors, la società di Cupertino ha scelto la giornata del 21 novembre 2023 per rendere disponibile "Fuzzy Feelings" (letteralmente "Sentimenti confusi"), che in realtà viene indicato come "Apple Holiday Film". La durate, però, è di 3 minuti e 55 secondi.

Questo non significa tuttavia che il corto, immancabilmente accessibile senza dover sborsare alcunché tramite il canale YouTube ufficiale di Apple, non sia in grado di suscitare emozioni in modo importante. Senza troppi spoiler, già dalla descrizione si capiscono molte cose: "la creatività ha il potere di cambiare il modo in cui vediamo gli altri e il mondo. A volte, vedere le cose attraverso una nuova lente può fare la differenza".

La descrizione del video continua con un dettaglio interessante: "lo stop-motion è stato girato con iPhone 15 Pro Max e montato su MacBook Air". Tra l'altro, se state cercando maggiori dettagli sul contenuto, è già stato pubblicato un video Apple Behind the Scenes. Insomma, ancora una volta Tim Cook e soci non hanno mancato di celebrare il periodo natalizio, riscaldando in pochi minuti l'animo di grandi e piccini.