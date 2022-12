Natale e auguri a distanza? Usate la nuova funzione WhatsApp per i parenti

Natale 2022 è alle porte e come al solito un buon numero di persone potrebbe voler effettuare gli auguri ai parenti a distanza, magari per via del fatto che ci si è deciso di passare il periodo festivo lontani da casa o in un contesto in cui non si riesce a vedere tutti fisicamente. Ebbene, c'è una novità non di poco conto lato WhatsApp.

Infatti, quest'anno la popolare applicazione del servizio di messaggistica istantanea ha aggiunto una funzionalità che sembra per certi versi risultare "perfetta" per effettuare un'operazione di questo tipo, soprattutto per le famiglie che contano un buon numero di persone. A tal proposito, la feature di WhatsApp a cui si fa riferimento riguarda la possibilità di effettuare chiamate con un massimo di 32 persone.

Insomma, potreste potenzialmente riuscire a sentire tutti in una volta sola, anche se chiaramente sarebbe bene concordare prima con tutti un orario, in quanto altrimenti rischiereste di non trovare molti. Ricordiamo che in precedenza, dunque anche allo scorso Natale, WhatsApp permetteva un massimo di 8 persone collegate in questo modo (ovvero mediante "classica" chiamata vocale).

Potete trovare tutte le indicazioni relative alla possibilità di effettuare una chiamata di gruppo con fino a 32 partecipanti sul portale ufficiale di WhatsApp. Al netto di questo, si può eventualmente partire da una chat di gruppo (oppure si possono selezionare manualmente i contatti).

Tra l'altro, di recente sono state aggiunte ulteriori diverse novità per le chiamate su WhatsApp, a cui potreste voler dare un'occhiata. Eventualmente potreste anche voler dare un'occhiata alle FAQ di WhatsApp sulle videochiamate di gruppo (se volete "vedere" i parenti). Insomma, quest'anno il Natale può essere un po' più "tech".