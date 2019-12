Natale da capogiro per Amazon: oltre mezzo miliardo di acquisti!

E' stato un Natale da record per Amazon, che ha chiuso in bellezza un 2019 molto positivo in cui ha macinato numeri e record importanti. Quest'oggi la società di Seattle ha diffuso alcune statistiche relative al periodo delle Festività Natalizie, con dati che fanno impallidire.

Complessivamente in tutto il mondo sono stati acquistati oltre mezzo miliardo di prodotti sulla piattaforma di shopping online, il che dimostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno di come Big A sia diventato uno dei canali di riferimento anche per gli acquisti dei regali, complici le offerte ed anche l'estensione del periodo dei resi.

In Italia le categorie più battute nel periodo di Natale sono stai giocattoli, casa, libri e telefonia mobile. Le prime dieci città del Bel Paese che hanno spedito un ordine per il periodo natalizio ad un Amazon Hub sono state Roma, Milano, Torino, Bologna, Genova, Venezia, Firenze, Padova, Varese e Vicenza.

Amazon ha anche sottolineato che per fare fronte all'elevata mole di richieste, ed accontentare gli utenti, dal Black Friday a Natale sono stati assunti più di 250mila operatori stagionali a tempo pieno e part time, anche per evitare il sovraccarico ai danni dei magazzinieri assunti a tempo indeterminato.

Voi cosa avete ordinato per Natale su Amazon? Fatecelo sapere.