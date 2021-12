Natale alla Casa Bianca? Google Maps ci mostra gli addobbi del Presidente Biden

Fresco del successo nella classifica delle applicazioni più scaricate su Apple App Store nel 2021, Google Maps si prepara alle festività in maniera decisamente particolare, svelandoci gli addobbi natalizi della Casa Bianca.

In particolare, sfruttando Google Street View è possibile prendere parte a un tour completo del domicilio istituzionale del Presidente degli Stati Uniti Biden straripante di alberi di Natale.

In realtà, la possibilità di visitare la Casa Bianca è una feature presente già da anni sulla piattaforma Google, ma le decorazioni per le festività la fanno godere di un rinnovato fascino. L'ufficio stampa della First Lady, come riportato dalla fonte, aveva già preannunciato che sarebbe presto arrivato un nuovo set di esperienze virtuali riguardanti il 1600 di Pennsylvania Avenue. Infatti, oltre all'arrivo su Street View, è possibile prendere parte anche al tour digitale "Vacanze alla Casa Bianca" disponibile in formato web e su app iOS e Android col nome WHExperience.

La Casa Bianca è solo uno delle tantissime località storiche visitabili su Google Street View, tra cui figurano anche il Taj Mahal, le Piramidi e il Colosseo. Si tratta dell'ennesima iniziativa del governo americano atta a riavvicinare il popolo alle istituzioni dopo l'anno di profondi cambiamenti sociali dovuti allo stato emergenziale, che hanno precluso a molti la possibilità di un tour fisico all'interno della residenza.