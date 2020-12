Natale: come lo vissero gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale?

Vivere un conflitto come la Seconda Guerra Mondiale implicava abbandonare ogni tradizione passata per lasciare spazio alla sola sopravvivenza. Eppure, nonostante le evidenti minacce e difficoltà causate dal conflitto, abbiamo testimonianze di una forte resilienza da parte delle famiglie britanniche a vivere un po' la gioia del Natale.

Il 25 Dicembre del 1939 molte persone, non solo in Inghilterra, non dovettero vivere radicali cambiamenti. La guerra era iniziata da soli 3 mesi e non aveva preso una svolta traumatica, come, invece, avverrà nei mesi dell'anno successivo.

Difatti, la situazione sul fronte occidentale si può dire che fosse abbastanza tranquilla. Sia alleati che forze dall'Asse non mossero le truppe in alcun scontro offensivo, bensì optarono per una semplice strategia difensiva. Per questo, i primi mesi della guerra vennero definiti "strani".

La brusca interruzione della "bore war" ("guerra noiosa", come la chiamavano gli inglesi) si ebbe il 9 Aprile del 1940, quando Hitler diede l'ordine d'invasione della Danimarca e della Norvegia - la cosiddetta "operazione Weserübung". La prima capitolò subito, mentre la seconda resistette, grazie all'aiuto di francesi, inglesi e polacchi, fino al 10 Giugno del 1940.

Nel mentre gli alleati erano occupati a provare a tenere salde le città norvegesi, con evidenti difficoltà dovute alla scarsità di risorse, la Wehrmacht attaccò simultaneamente i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo con l'obiettivo finale di raggiungere i confini francesi.

Quell'attacco fu devastante per le truppe alleate, perché i tedeschi avevano dato prova, per un'ennesima volta, della propria supremazia militare. Sarà proprio in questo brevissimo periodo, da un punto di vista bellico, che vi sarà il famoso episodio di Dunkerque e la resa della Francia.

Sul fronte inglese, Hitler aveva un piano preciso: bombardare assiduamente il Regno Unito. Egli diede avvio, nel Settembre del 1940, all'operazione "The Blitz". Da quel giorno, la Luftwaffe sganciò bombe sulle principali città britanniche per 57 giorni e notti.

L'assiduità degli attacchi cominciò a rallentare solo per il periodo di Natale, concedendo agli inglesi sopravvissuti di vivere il periodo di festa in quello che rimaneva delle loro case cittadine o dentro i rifugi anti-aerei.

Non dobbiamo, però, immaginare grandi festeggiamenti, come avveniva prima della guerra. Il cibo era razionato e, nelle ore di coprifuoco, le strade e le case erano completamente buie e spoglie di ogni luce natalizia.

Il Natale era diventato un momento di comunità con i pochi sopravvissuti del proprio quartiere. Spesso, nel periodo precedente alle festività natalizie, non si usavano le tessere di razionamento del cibo per poter prendere qualcosa in più per il 24 e il 25 e condividerlo con tutti. Inoltre, molti sopravvissuti hanno raccontato come erano soliti ascoltare tutti insieme il discorso di Natale e di fine anno del re, Giorgio VI - come in una ricerca vana di poche e semplici parole "La guerra è finita".

Pochi "lussi" vennero concessi alla popolazione per il periodo di festa, come lo zucchero e il tè. Né per i ricchi né per i poveri, però, vi era più la possibilità di avere il tacchino sulle proprie tavole e spesso i piatti più complessi erano solo a base di verdure e insaccati.

E i regali? Non vi era tanta possibilità economica, né tantomeno di disponibilità nei negozi. Spesso, quindi, si ricorreva a riciclare vecchi oggetti per offrirli in dono o crearli dal nulla.

Forse, però, gli i regali più belli erano le cartoline. Esse erano, sì, piccoli ritagli di carta riciclata, spesso riusata nel corso degli anni, ma fondamentali per mantenere un contatto con gli uomini al fronte e per donare loro un piccolo momento di calore umano nel freddo gelido della trincea.