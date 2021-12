Natale Dyson: continuano gli sconti sulle aspirapolveri sullo store ufficiale

Continuano, sullo store ufficiale eBay di Dyson, le super promozioni in vista del Natale. Protagonisti sono tantissimi prodotti del marchio inglese, tra cui aspirapolveri, ventilatori, purificatori d'aria ed altro, vediamo di cosa si tratta.

L'aspirapolvere Dyson V7 Motorhead Origin è disponibile a 229 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto ai 279 Euro di listino: lo sconto è pari al 17%, ma la consegna non è garantita entro Natale e stimata tra il 23 ed il 27 Dicembre 2021 se si effettua l'ordine oggi.

Disponibile, a 329 Euro, la Dyson V8 Slim Parquet: in questo caso la riduzione è di 20 Euro se si tiene in considerazione che di listino costa 349 Euro.

Spostandoci in altre categorie di prodotti, segnaliamo il purificatore Dyson Purifier Cool a 499 Euro: in questo caso lo sconto è di 100 Euro rispetto ai 599 Euro di listino, con una riduzione del 16%. Lo stesso purificatore d'aria è disponibile anche a 349 Euro, ma nella variante ricondizionata con un anno di garanzia Dyson.

In sconto anche il Dyson AM06 nella colorazione blu/grigio, a 189 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 229 Euro di listino, con uno sconto pari al 17%.

La piastra per i capelli Dyson Corrale ricondizionata invece passa a 349 Euro, 50 Euro in meno dai 399 Euro di listino. Infine, segnaliamo lo sconto sul Dyson Pure Cool Me a 199 Euro.