Natale Mediaworld: come ricevere gli acquisti entro il 24 Dicembre

Il periodo delle festività di Natale coincide da sempre con un’elevata richiesta per i corrieri, che potrebbe tradursi in tempi di consegna più elevati. Mediaworld ha deciso di giocare d’anticipo ed ha annunciato tutte le date da seguire per assicurarsi di riceverlo sotto l’albero.

Di seguito, nella fattispecie, il calendario indicato dalla catena di distribuzione.

Acquisto online e ritiro in negozio

Ordina entro le ore 13 del 19/12 per ritirare l’ordine in negozio entro il 24 /12

Consegna a domicilio prodotti “Leggeri”

Ordina entro le ore 13 del 19/12 per ricevere l’ordine entro il 24 /12

Consegna a domicilio prodotti “Pesanti” (Grandi elettrodomestici, condizionatori e TV sopra i 43”)

Ordina entro le ore 13 del 7/12 per ricevere l’ordine entro il 24 /12

Mediaworld spiega anche che i negozi sparsi sul territorio italiano saranno aperti fino a Natale, ma per tutti i dettagli rimanda allo Store Locator disponibile sul proprio sito web. Il consiglio è di affrettarvi con gli acquisti, soprattutto per i prodotti in promozione, in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.

Chiaramente, in caso di regali last minute la scelta migliore resta sempre quella di rivolgersi al punto vendita più vicino: in questo caso tramite la scheda prodotto è anche possibile visualizzare se è disponibile.