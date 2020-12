Natale tech last minute su Amazon: 5 idee regalo low cost in promozione

Signore e signori, ci siamo: manca meno di una settimana a Natale 2020 e ormai siamo entrati nelle ultime ore che consentono di ordinare online prodotti in arrivo prima del 25 dicembre 2020.

Se siete anche voi tra coloro che stanno cercando un regalo last minute da fare in questo Natale 2020, potreste pensare di prendere in considerazione le offerte presenti di seguito, che rappresentano alcune idee da far arrivare direttamente a casa di coloro che si trovano distanti.

5 regali tech last minute low cost in promozione su Amazon Italia

Powerbank 26800 mAh : 17,99 euro (al posto di 26,99 euro, sconto del 33%);

: 17,99 euro (al posto di 26,99 euro, sconto del 33%); Docking station per modalità desktop smartphone compatibili : 50,99 euro (in precedenza 59,99 euro, risparmio del 15%);

: 50,99 euro (in precedenza 59,99 euro, risparmio del 15%); Powerbank wireless 10000 mAh 18W per dispositivi compatibili : 22,94 euro (al posto di 26,99 euro, sconto del 15%);

: 22,94 euro (al posto di 26,99 euro, sconto del 15%); Amazon Fire TV Stick 2020 : 29,99 euro (in precedenza 39,99 euro, risparmio del 25%);

: 29,99 euro (in precedenza 39,99 euro, risparmio del 25%); AUKEY Hub USB 3.0 4 porte: 14,44 euro (al posto di 16,99 euro, sconto del 15%).

Ovviamente, Amazon Italia propone anche molti altri prodotti in offerta per Natale, tanto che è stata resa disponibile un'apposita pagina da cui è possibile trovare un po' tutti gli sconti presenti sulla popolare piattaforma di e-commerce.

Abbiamo cercato di selezionare prodotti con consegna garantita prima di Natale, ma ovviamente spetta a voi verificare che sia possibile consegnare il pacco entro tale data, in quanto ci sono molte variabili in gioco.

Infine, vi ricordiamo che recentemente abbiamo trattato anche cinque chiavette USB simpatiche da regalare a Natale. Queste ultime possono sempre rappresentare un "pensierino" che può anche tornare utile in determinati contesti.