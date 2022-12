Il Natale USA non è il 25 dicembre? Dettaglio interessante dietro lo 'sbaglio' di Google

Non è esattamente cosa di tutti i giorni vedere un dibattito in merito a qual è l'effettiva data del Natale. Tuttavia, questo è proprio ciò che è accaduto di recente per via di una notifica "sbagliata" di Google Assistant, che ha fatto emergere una questione interessante.

Ebbene, tutto nasce da alcune segnalazioni pubblicate, ad esempio, su Reddit, in cui alcuni utenti indicano di aver ricevuto sul proprio smartphone Google Pixel una notifica relativa al fatto che Natale negli USA e nel Regno Unito non sarebbe legato al 25 dicembre 2022, bensì al 26 o 27 dicembre 2022. Chiaramente il primo pensiero va a un "bug minore", ma da tutto ciò è nata una questione interessante.

Infatti, come fatto notare da PhoneArena, così come da vari utenti Reddit, la notifica che "sbaglia" la giornata di Natale (in cui viene ricordato all'utente che potrebbe voler modificare la propria sveglia) potrebbe essere legata al fatto che il 25 dicembre 2022 è stato di domenica. Cosa significa questo? In parole povere, a livello federale la festività è stata osservata il lunedì seguente, ovvero il 26 dicembre 2022. Inoltre, dato che si fa riferimento a un promemoria per quel che riguarda la sveglia, gli utenti hanno fatto notare che non aveva troppo senso riceverlo relativamente al weekend.

Insomma, sembra che ci sia una potenziale spiegazione al tutto, anche se in realtà in alcuni screenshot sembrerebbe che Google Assistant indichi la data del 27 dicembre 2022 (ma potrebbe trattarsi di "notifiche in ritardo" in quel caso). Insomma, da un "bug" è emersa una questione interessante che non tutti potrebbero conoscere. Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che il prossimo Natale che si terrà di domenica sarà nel 2033.