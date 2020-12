Natalissimi Unieuro: 23% di sconto su un TV Samsung da 50 pollici 4K

Continuano i Natalissimi di Unieuro, la nuova promozione di Natale lanciata dalla catena di distribuzione e che permette di godere di un'ampia gamma di offerte su tanti prodotti. Quest'oggi ci soffermiamo sullo sconto disponibile su un TV Samsung da 50 pollici.

Si tratta dell'UE50TU8510UXZT da 50 pollici, che viene proposto al prezzo di 479 Euro, il 23% in meno rispetto ai 629 Euro di listino, per un risparmio di 150 Euro.

Il televisore è dotato di un pannello 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, oltre che di sintonizzatore per il digitale DVB-C, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2. Come sistema operativo invece troviamo Tizen, mentre il processore è il Crystal Processor 4K, in grado di ottimizzare l'elevato contrasto e di gestire l'HDR, che migliora la resa luminosa per offrire una gamma intensa di colori. A livello software è presente anche l'Ambient mode che rende a tutti gli effetti il TV un oggetto d'arredo su cui mostrare le proprie foto preferite.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile implementare l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi, che diventa attiva al termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 129,99 Euro.