Natalissimi Unieuro: 30% di sconto sul Samsung Galaxy S21+ 5G

Dopo aver riportato i migliori sconti sui PC portatili HP e Lenovo dei Natalissimi Unieuro, torniamo a spulciare il catalogo della catena di distribuzione per riportare le promozioni più interessanti. Lo sconto proposto sul Samsung Galaxy S21+, nella fattispecie, è degno di nota.

Lo smartphone, nella colorazione Phantom Black con 128 gigabyte di memoria interna infatti può essere acquistato a 749 Euro, appunto il 30% in meno rispetto ai 1079 Euro di listino, con un risparmio di 330 Euro netti.

Unieuro propone la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero, e dà anche la possibilità di aggiungere lo Smile Service, con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 149,99 Euro.

Samsung Galaxy S21+ 5G include uno schermo da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X, a cui si aggiunge una fotocamera posteriore da 12 megapixel ed 8 gigabyte di RAM, oltre che 128 gigabyte di memoria interna. Il processore è invece il Samsung Exynos, che garantisce comunque il supporto alle reti 5G di nuova generazione.

Disponibile anche la cassa veloce di PayPal, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento attraverso i metodi classici. Unieuro non ha fornito alcuna informazione sulla quantità di unità disponibili, ma nella scheda si legge che è "ordinabile previa verifica di disponibilità".