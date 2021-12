Natalissimi Unieuro, 4 ottimi computer portatili HP e Lenovo in offerta sotto 600 Euro

Siete alla ricerca di un Chromebook o computer portatile in promozione? Nel contesto dei “Natalissimi” Unieuro validi fino al 24 dicembre potrete trovare in particolare 4 laptop HP e Lenovo in offerta sotto i 600 Euro, con cali massimo del 22% rispetto al prezzo di listino. Di quali modelli si parla?

Ad aprire la lista, procedendo in ordine di prezzo, è l’HP Chromebook x360 14b-ca0011nl scontato da 449,90 Euro a 349,90 Euro. Si tratta di un Chromebook con display touchscreen da 14 pollici Full HD (1920 x 1080), design convertibile, processore Intel Celeron N4020 dual-core da 2,8 GHz di clock Turbo, memoria flash da 64 GB, 4 GB di RAM LPDDR4 e sistema operativo ChromeOS.

Salendo con i costi troviamo HP Essential 255 G8 a 529,90 Euro al posto di 649,90 Euro, con schermo Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, CPU AMD Ryzen 5 5500U exa-core da 4 GHz di frequenza massima e 2,1 GHz base, chip grafico Radeon Graphics, 512 GB di archiviazione in formato SSD e sistema operativo Windows 10 Home preinstallato.

Cambiamo marchio e troviamo Lenovo IdeaPad 3 a 499,90 Euro anziché 529,90 Euro. Questo computer portatile presenta un processore Intel Core i3-10110U da 2,1 GHz base e 4,1 GHz Turbo, 8 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, schermo Full HD da 15,6 pollici e SSD M.2 da 256 GB.

Infine, potrete trovare anche il laptop Lenovo V15 a 599,90 Euro al posto di 699,90 Euro, anch’esso con schermo Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB come soluzione lato archiviazione e, come processore, il chip Intel Core i5-1035G1 da 1 GHz di clock base e 3,6 GHz di frequenza Turbo.

