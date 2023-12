Natalissimi Unieuro: 500 Euro di sconto su un laptop Lenovo Yoga Pro

In occasione dei Natalissimi di Unieuro, che fino al 24 Dicembre 2023 proporranno una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, troviamo un'offerta degna di nota su un laptop a marchio Lenovo.

Si tratta del Lenovo Yoga Pro 7 Ultrahin da 14 pollici, che viene proposto a 999 Euro, 500 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 1499 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 333 Euro con Klarna o PayPal da scegliere direttamente al momento del pagamento.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un laptop con schermo da 14,5 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel (senza touch), processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM, SSD da 512GB e Windows 11 Home come sistema operativo.

La consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 24 ed il 30 Dicembre 2023 se si effettua l'ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è possibile in qualsiasi momento a patto che il laptop sia disponibile nel punto vendita più vicino: basta sceglierlo direttamente al momento del pagamento ed il gioco è fatto. Unieuro dà anche la possibilità di proteggere il proprio acquisto con l'assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi a 142,99 Euro.