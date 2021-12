Natalissimi Unieuro, grandi sconti su 2 robot aspirapolvere iRobot Roomba

Il volantino “Natalissimi” ora attivo da Unieuro e valido fino al 24 dicembre prossimo è un’occasione imperdibile per aggiudicarsi tanti prodotti a prezzi allettanti. A inizio mese abbiamo visto 4 laptop HP e Lenovo in offerta; oggi, invece, tratteremo due robot aspirapolvere iRobot Roomba in sconto, con tagli fino a 200 Euro sul listino.

Il modello più economico è iRobot Roomba Combo scontato da 349,90 Euro a 269 Euro, il quale non ha solo la funzione aspirapolvere ma anche lavapavimenti: in un solo passaggio si occupa di rimuovere polvere, detriti e sporco con la sua spazzola a V e il panno in microfibra con tre modalità di regolazione del getto per il lavaggio. Queste ultime, tra l’altro, sono suddivise a seconda delle superfici della casa: legno, piastrelle o tappeti, ogni piano è coperto. Il serbatoio per la polvere è da 0,45 litri e la batteria da 3.000 mAh. Ricordiamo, dunque, che il robot è completamente configurabile tramite app dedicata iRobot o persino Alexa.

Alternativa altrettanto interessante è iRobot Roomba i3+, variante dotata anche di una stazione di ricarica con contenitore per la polvere a parte: una volta assestatosi alla base, il robot sposterà il carico di polvere al sacchetto AllergenLock con blocco del 99% degli allergeni causati da muffa e polline. Questo aspirapolvere può contenere fino a 0,45 litri e copre molteplici superfici, da tappeti a parquet, piastrelle e linoleum. Ogni dettaglio è programmabile sempre con app iRobot, Alexa e Assistente Google. Il prezzo? 499,90 Euro anziché 699,90 Euro.

Nel medesimo contesto dei “Natalissimi” potrete trovare anche 4 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta, con prezzi a partire da 400 Euro.