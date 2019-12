Natalissimi di Unieuro: offerte e sconti di oggi 17 Dicembre sui TV

Unieuro ha lanciato ieri il nuovo volantino di Natale, che sarà attivo fino al prossimo 24 Dicembre sia online che nei negozi, e come sempre partiamo con le nostre notizie per segnalarvi i migliori sconti proposti dalla catena di distribuzione.

Quest'oggi ci soffermiamo sui televisori, poichè la proposta è davvero molto ampia.

Il TV Samsung Serie 7 UE55RU7400U da 55 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 499 Euro, per un risparmio di 400 Euro. In offerta anche l'UE43RU7410U da 43 pollici 4K, a 379 Euro, che permette di risparmiare circa 200 Euro. Salendo di fascia, il TV Samsung QLED 4K Q60R da 49 pollici passa al prezzo di 599 Euro, il 40% in meno. Il QLED 8K da 55 pollici Q950R del 2019 è invece disponibile a 2299 Euro, mentre il TV QLED 4K Q90R da 65 pollici passa a 1299 Euro.

Interessante anche l'offerta sulla Sony KD-49XG9005 da 49 pollici 4K Ultra HD, basata su Android TV, a 799 Euro, mentre l'LG 55SM8200PLA da 55 pollici 4K Ultra HD può essere acquistata a 599 Euro.

Non manca Philips, che porta nel volantino la 43PUS7304/12 della Serie 7300, a 499 Euro.

Ricordiamo che le offerte saranno disponibile fino alla Vigilia di Natale, ed è prevista anche la spedizione gratuita per coloro che intendono effettuare gli acquisti dal web.