Natalissimi Unieuro: sconti su iPhone 13, Apple Watch e MacBook

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, sono disponibili i Natalissimi di Unieuro, il nuovo volantino attivo fino al 24 Dicembre 2021 che propone un'ampia gamma di prodotti in offerta. Tra i dispositivi che possono essere acquistati a prezzo ridotto, ce ne sono davvero tanti a marchio Apple.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, con un risparmio del 4% rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 12 Mini da 64 gigabyte passa a 649 Euro, il 9% in meno rispetto ai 719 Euro imposti dal produttore.

Tra gli Apple Watch, invece, segnaliamo Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm a 329 Euro: in questo caso lo sconto è minimo rispetto ai 339 Euro di listino. Apple Watch Nike Edition SE da 44mm anche è disponibile a 329 Euro, il 2% in meno dai 339 Euro di listino.

Spazio anche per i MacBook ed iMac: l'iMac da 24 pollici con display Retina 4,5K con chip M1, GPU 7-Core ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 1399 Euro, il 9% in meno rispetto ai 1549 Euro di listino. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 8-core e GPU 8-core è disponibile a 1199 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.