Natalissimi Unieuro: sconti ed offerte su TV QLED e 4K

Qualche giorno fa Unieuro ha lanciato i Natalissimi, il nuovo volantino che resterà disponibile fino al prossimo 24 Dicembre, e come sempre vediamo quali sono gli sconti più interessanti proposti sui tv QLED e 4K dalla catena di distribuzione.

Partendo dai TV QLED, il Samsung QE65Q70TAT da 65 pollici passa a 999 euro, il 37% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre il QE50Q60TAU da 50 pollici è disponibile a 599,90 Euro, per un risparmio di 250 Euro se si tiene conto che di listino costa 849 Euro. Sempre restando in ambito QLED, il QE65Q90TAT da 65 pollici può essere acquistato a 1799 Euro.

Tra i TV 4K, invece, l'UE55TU8070U da 55 pollici Samsung viene proposto a 479,90 Euro, rispetto ai 599 Euro di listino, mentre l'UE50TU8510UXZT da 50 pollici passa a 479 Euro.

Il Sony KD-49XH95 da 49 pollici può esser acquistato a 799,90 Euro, i 27% in meno dai 1099 Euro imposti dal produttore, mentre l'LG 75UN70706LD da 75 pollici è scontato a 799,90 Euro. Il philips 7500 50PUS7505 da 50 pollici invece viene proposto a 379,90 Euro. L'LG NanoCell 43NANO796NE da 43 pollici viene proposto a 399,90 Euro, mentre il 55NANO916NA da 55 pollici viene proposto è disponibile a 799,90 Euro.

Ricordiamo che "I Natalissimi" saranno disponibili fino al 24 Dicembre.