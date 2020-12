Natalissimi Unieuro: in sconto Xiaomi Mi Band 4 ed AirPods Pro

I Natalissimi di Unieuro continuano anche nella giornata di oggi, con un'ampia serie di sconti su tantissimi prodotti. In questo mercoledì di Dicembre, a 9 giorni dal Natale, segnaliamo due promozioni molto interessanti proposte su altrettanti dispositivi indossabili.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 4, il braccialetto per il rilevamento delle attività della compagnia cinese, infatti, può essere acquistato a 19,99 Euro, per un risparmio del 42% rispetto ai 34,90 Euro di listino, con consegna a domicilio e ritiro in negozio gratuito. Unieuro dà anche la possibilità di aggiungere lo Smile Service, ovvero la copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 19,99 Euro. Xiaomi Mi Band 4 è supportato dai dispositivi basati su Android 4.4 e superiori ed iOS 9 e versioni successive, ed offre una durata della batteria di 20 giorni, nonostante il cardiofrequenzimetro in grado di monitorare costantemente la frequenza del polso.

In sconto però troviamo anche le AirPods Pro, al prezzo di 199,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 28% rispetto ai 279 Euro di listino, pari a 79,01 Euro se si tiene presente il prezzo imposto da Apple. Anche qui, la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è gratuito, ed il pagamento può essere effettuato con la cassa veloce di PayPal.