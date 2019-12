Questo natante estremamente tecnologico registra i suoni dei mari e degli Oceani

E’ stato sviluppato e testato un robot sottomarino, estremamente silenzioso e tecnologicamente avanzato, capace di catturare i suoni marini con i suoi potenti sensori.

I mari e gli Oceani del mondo sono luoghi ricchi di suoni e di rumori. Pensiamo, per esempio, ai suoni che emettono certi animali che vivono sotto la cresta del mare, oppure i rumori che vengono prodotti da eruzioni sottomarine o ancora quelli che emettono le navi ed altri natanti sopra e sotto il pelo dell’acqua. Molti di questi suoni che si riescono a captare sono formati da sorgenti a noi ancora sconosciute. Da qui l’importanza di questo piccolo robottino che naviga in profondità. Ha percorso all'incirca 458 km nell'Oceano Pacifico, per l’esattezza ha navigato, sotto costa, dallo Stato di Washington all'Oregon, riuscendo a scendere fino ad una profondità di 650 metri dal pelo dell’acqua.

Il viaggio è durato per ben 18 giorni durante i quali altri microfoni, posti nella stessa zona battuta dal piccolo natante tecnologico, hanno registrato gli stessi suoni che esso stesso stava captando. La comparazione dei suoni raccolti dai microfoni con quelli del robot non solo combaciavano, ma che quelli registrati dall'automa erano persino più precisi. Ciò che rende questo nuovo strumento di ricerca importante è il fatto che quando si muove è estremamente silenzioso.

La sua velocità, infatti, è di poco superiore a 1 km all'ora ed è progettato per emettere pochissimo rumore, un fattore positivo perché non aggiunge rumore di fondo che potrebbe, invece, interferire con i suoni che vengono registrati. Questo mezzo potrebbe essere importante per le future ricerche perché molti suoni marini hanno un’origine sconosciuta e, ancora, come ci dicono gli scienziati che hanno partecipato alla ricerca pubblicata su PLOS ONE, i suoni ambientali degli oceani devono essere misurati e compresi per una maggiore conoscenza degli impatti che essi hanno sulle creature che vivono negli ambienti marini e per gli ecosistemi stessi.