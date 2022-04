Sono nate per la prima volta due tartarughe giganti delle Galapagos in uno zoo

I neonati sono stati generati da Dirk, 70 anni, in ottime condizioni fisiche (come faranno ad essere così longeve?), e Charlie, 21 anni, lo scorso novembre al Crocodiles of the World a Brize Norton, nell'Oxfordshire. Nonostante abbiano le dimensioni di una pallina da tennis, i cuccioli cresceranno fino a pesare circa 190 kg, da adulti.

Le tartarughe giganti delle Galapagos, famose per il loro collo lungo, godono di una speranza di vita di oltre cento anni. Charles Darwin sviluppò la sua teoria sull’evoluzione studiando proprio questo esemplare di rettile. Il naturalista britannico si rese conto che le creature adattavano la loro forma fisica all'ambiente circostante e che i loro colli estesi erano pensati per raggiungere la vegetazione alta delle isole Galapagos.

Nello zoo di Crocodiles of the World ci sono quattro esemplari adulti: tre femmine chiamate Zuzu, Isabella e Charlie, e Dirk, che prende il nome da lothario Dirk Diggler, del film degli anni '90 Boogie Nights. Fanno parte di un programma di preservazione della specie europeo.

Le tartarughe giganti delle Galapagos sono elencate come in via di estinzione nella International Union for Conservation of Nature's Red List. Ce ne sono solo 15.000 nel mondo, rispetto ai 200.000 del XIX secolo. Recentemente è stata scoperta anche una nuova specie sopravvissuta all'estinzione dei dinosauri.

Shaun Foggett, fondatore di Crocodiles of the World, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di aver allevato con successo queste tartarughe, che in precedenza erano molto vicine all'estinzione”. E ha aggiunto: "Tutti noi, da quando le tartarughe sono arrivate nel 2018, speravamo in questo significativo risultato, per aiutare la conservazione della specie".

I custodi di Crocodiles of the World stanno monitorando da vicino i progressi dei nuovi arrivati, nutrendoli con una dieta a base di erbe secche, verdure a foglia verde, cactus di pera ed erbacce.