Sono nati due cuccioli di Panda Gigante, è un evento estremamente raro

Uno zoo belga ha annunciato venerdì la nascita di due Panda Giganti. Nascita "estremamente rara" avvenuta tre anni dopo l'arrivo di un giovane maschio, che all'epoca era il primo per il Belgio.



Lo zoo di Pairi Daiza ha dichiarato che la nascita dei gemelli, un maschio e una femmina, rappresenta una "nuova speranza" per il carismatico orso bianco e nero di cui, secondo il World Wildlife Fund, vivono allo stato brado meno di 2.000 esemplari.



La madre "Hao Hao" ha mostrato segni di travaglio mercoledì sera e ha dato alla luce il cucciolo maschio di 160 grammi giovedì pomeriggio, sotto l'attento monitoraggio di esperti belga e cinesi, seguito, due ore dopo, dalla femmina, del peso di 150 grammi.



"Questa doppia nascita è una meravigliosa notizia per questa straordinaria specie", ha dichiarato Eric Domb, presidente dello zoo.



"Siamo molto orgogliosi ... la nascita di questi due cuccioli è una straordinaria ricompensa per l'enorme lavoro svolto tutti i giorni da tutti i nostri team."



Pairi Daiza ha detto che i prossimi giorni saranno cruciali per la sopravvivenza dei gemelli e che saranno tenuti sotto costante sorveglianza per assicurarsi che Hao Hao li nutra e si prenda cura di loro correttamente.



Per far riposare la madre, i custodi mettono uno dei cuccioli per volta in un'incubatrice e lo nutrono con una bottiglia, ma lo zoo ha anche affermato che è altamente probabile che almeno uno dei due cuccioli non riesca a sopravvivere.



"Quando hai nascite gemellate con panda giganti, estremamente rari in natura e tra gli umani, uno dei bambini muore spesso", ha detto lo zoo.



D'altronde l'estinzione dei mammiferi è un evento sempre più frequente e sono oltre 7000, le specie a rischio estinzione.