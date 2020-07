Nati due gemelli elefanti in Sri Lanka: un raro evento che ha meno dell'1% possibilità

Il parto di due gemelli, negli elefanti, è un evento estremamente raro. Per questo, in un parco nazionale dello Sri Lanka, dopo aver scoperto di questa doppia nascita, i funzionari del parco hanno festeggiato l'incredibile evento. I due giovani gemelli dovrebbero avere circa tre o quattro settimane.

Si pensa che gli elefanti abbiano meno dell'1% di probabilità di dare alla luce due gemelli, tant'è che i ranger non erano sicuri all'inizio se fosse un caso del genere. Tuttavia, dopo averli osservati da una distanza di sicurezza, è arrivata la tanto attesa conferma. "Per la prima volta in Sri Lanka ha registrato la nascita di gemelli di elefante", dichiara a Press Trust of India (PTI) Tharaka Prasad, direttore di Wildlife Health presso il Department of Wildlife Conservation.

I due gemelli non avranno vita facile, poiché dovranno superare una sfida più grande per sopravvivere rispetto alla nascita di un singolo cucciolo. I cuccioli dell'elefante dipendono completamente dalle loro madri per i loro primi 3-5 anni. Nascono con un perso di circa 100 chilogrammi e bevono fino a 11.4 litri di latte al giorno.

A circa 4 mesi inizieranno a mangiare alcune piante, ma non inizieranno davvero a nutrirsi fino a 6-8 mesi e continueranno a bere il latte materno per circa 2 anni. Il fabbisogno energetico della madre è enorme se ci sono due figlioletti, quindi spesso i gemelli non riescono a raggiungere l'età adulta. Un caso simile è avvenuto nel 2018 nell'Amboseli National Park in Kenya e, purtroppo, uno dei due cuccioli è morto pochi mesi dopo.

Speriamo che i due gemelli dello Sri Lanka abbiano un destino differente.