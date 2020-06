Nate in una grotta in Slovenia tre piccole creature incredibilmente rare

Il Proteus anguinus (chiamato semplicemente proteo) è l'unico vertebrato troglobio (cioè che vive e si riproduce esclusivamente nelle grotte) presente nel continente europeo e, al contrario della maggior parte degli anfibi, è una specie completamente acquatica. Tre di queste piccole creature sono nate in una grotta in Slovenia.

Solo 30 visitatori al giorno potranno visitare i "piccoli draghi", antichi predatori sottomarini che possono vivere fino a 100 anni e riprodursi solo una volta ogni dieci anni. Questi sono tre sopravvissuti da una progenie di 21 figli nati nel 2016, quando uno dei Proteus anguinus della caverna depose circa 60 uova in delle vasche di osservazione.

Per garantire la loro sopravvivenza e raccogliere maggiori informazioni sulle creature, le autorità delle caverne le hanno tenute lontane dai visitatori in un laboratorio all'interno della cavità naturale. Raggiungendo una lunghezza massima di 35 centimetri, l'animale cieco con i suoi quattro arti minuscoli è capace di rimanere senza cibo per un decennio.

Trovato principalmente nei fiumi delle grotte dei Balcani, il proteo ha vissuto nella famosa grotta di Postumia, a 50 chilometri a sud-ovest della capitale Lubiana, per milioni di anni. L'annuncio della nascita di queste piccole creature arriva solo pochi giorni dopo che la grotta, che attira di solito 700.000 visitatori all'anno in Europa, ha riaperto le sue porte dopo tre mesi di chiusura a causa dell'epidemia di coronavirus.