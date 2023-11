È da poco nato uno degli animali più rari al mondo... e potete vederlo in diretta!

Ci troviamo precisamente all’interno dello zoo di Chester, nel Regno Unito, dove è da pochissimo accaduto un evento realmente straordinario. Possiamo infatti ammirare la nascita di un rarissimo animale... in diretta.

Parliamo in particolare di un cucciolo di rinoceronte nero orientale, nato da Zuri, un famoso esemplare femmina dello zoo. Alle 14:45 del 12 novembre scorso infatti, non solo i dipendenti dello zoo hanno potuto assistere alla nascita avvenuta dopo ben 15 mesi di gravidanza, ma tutto il mondo potrà ora farlo attraverso un filmato che potete vedere al seguente link.

Il rinoceronte nero orientale (Diceros bicornis michaeli) è una sottospecie del rinoceronte nero. Secondo la IUCN, ne restano meno di 600 esemplari allo stato selvatico e solo in Kenya, Tanzania e Ruanda. Come avvenuto per la nascita del rinoceronte di Sumatra, si tratta di un evento straordinario.

"Aspettavamo con impazienza questa nascita da 15 lunghi mesi e, poiché è abbastanza insolito per un rinoceronte partorire durante le ore diurne, non ci aspettavamo davvero che accadesse proprio di fronte a noi mentre stavamo svolgendo la nostra giornata. Poterlo vedere davanti ai nostri occhi, è stato semplicemente il privilegio più incredibile", ha affermato Emma Evison, Rhino Team Manager dello zoo di Chester, in una dichiarazione a IFLScience.

"Purtroppo, si tratta di una specie che per più di un secolo, è stata cacciata in frodo per il suo corno prima di essere venduta sui mercati illegali di animali selvatici. L'arrivo di questo prezioso neonato è un altro passo positivo nella salvaguardia della specie, che è ciò che il programma di riproduzione di specie a rischio di estinzione negli zoo europei di cui siamo leader si sta sforzando di fare", ha dichiarato la stessa Evison.

"Zuri e il suo nuovo arrivato testimoniano l'incrollabile dedizione degli ambientalisti qui a Chester e in tutto il mondo, che stanno lavorando per salvaguardare questi incredibili animali e garantire che prosperino a lungo nel futuro", ha affermato Mike Jordan, Direttore di Animals and Piante allo zoo di Chester.

Dopo aver visto quali animali sopportano meglio i cambiamenti climatici, il team riferisce che fortunatamente la nuova arrivata sta bene e sta vicino a sua madre mentre esplora pian piano il suo recinto.