È nato prima l'arancio o l'arancione? La risposta vi stupirà

Arancia o arancio, questo è dilemma. La scienza ha già risposto alla domanda più famosa: è nato prima l'uovo o la gallina? Ma adesso è arrivato il momento di parlarvi di un altro paradosso! Il frutto deve il suo nome al colore o è il colore che deve il suo nome al frutto?

L'agrume proviene originariamente dalla Malesia e da altre parti dell'Asia tropicale, mentre la cultura dell'arancia si è probabilmente diffusa dal suo habitat naturale all'India e alla costa orientale dell'Africa e poi dal Mediterraneo orientale.

Per quanto riguarda l'origine del nome, sappiamo sicuramente che molti termini per l'arancia sono stati documentati durante il 1300 specialmente in Italia, dove i commercianti arabi introdussero le arance di Siviglia durante il Medioevo. Esempi dialettici del nostro paese, come naranza del Friuli Venezia Giulia, narans dell'Emilia Romagna e del Piemonte e narànsa del Veneto probabilmente derivano dall'arabo nāranj, la cui traiettoria etimologica include il persiano nārang e il sanscrito nāraṅga.

A queste si aggiunge anche la frase anglo-normanna del XIII secolo pume orenge o quella tedesca pomeranze che in italiano può essere tradotto con "melarancio", che essenzialmente significa "mela arancione", come un modo per descrivere non il colore, ma il frutto che veniva dagli aranci.

A questo punto possiamo rispondere alla domanda: fu il colore ad essere chiamato "arancione" per via del frutto.