È nato il bambino più 'vecchio' del mondo: ha 28 anni, quasi quanto sua madre

Sembra una storia di fantascienza o una fantasticheria partorita da chissà quale mente visionaria, eppure è tutto vero: una bambina nata in Tennessee può rivendicare di essere il bimbo "più vecchio" mai nato, grazie alla tecnica della crioconservazione degli embrioni.

Il congelamento degli embrioni è una pratica che si usa da lungo tempo in medicina: nei cicli di riproduzione assistita, benché ciò venga limitato al minimo indispensabile, talvolta è necessario congelare gli embrioni di una coppia per tentativi futuri. Possono essere congelati anche embrioni donati o non voluti, mantenendo il totale anonimato dei donatori.

Negli anni si è dibattuto molto sull'effettiva efficacia di tale pratica, soprattutto analizzando i possibili rischi per gli embrioni nell'essere congelati e poi scongelati. Le temperature di cui parliamo sono incredibilmente basse, sostenute dall'ausilio dell'azoto liquido intorno ai -237.78 °C.

La ricerca moderna ha fatto passi da gigante, e ha diminuito di molto il rischio di perdere i campioni. Proprio in questo senso si va ad inserire la news che vi stiamo per raccontare: uno di questi embrioni è stato congelato in crioconservazione per quasi ventotto anni, stabilendo un record assoluto, prima di essere "trasformato" in un essere umano completo.

Da quell'embrione è nata il 26 ottobre scorso Molly Everette Gibson. Sua madre adottiva, Tina Gibson, in questo momento ha 29 anni e ciò ci permette di asserire che le due donne hanno quasi la stessa "età biologica".

"È difficile capirlo" - ha detto Tina Gibson - "Ma, per quanto ci riguarda, Molly è il nostro piccolo miracolo". La storia è ancor più affascinante perché la coppia adottiva ha da sempre combattuto con problemi di infertilità, e già nel 2017 era stata protagonista di un'adozione "criogenica" che ha dato alla vita la loro prima figlia, Emma. Quest'ultima condivide lo stesso patrimonio genetico della più recente arrivata, in quanto sono state due embrioni donati alla "National Embryo Donation Center" (NEDC) dalla stessa madre anonima.

Due vere sorelle che si ritrovano unite in una nuova, amorevole famiglia dopo quasi trent'anni di congelamento.

Il NEDC, un'organizzazione con sede a Knoxville, riceve embrioni da genitori biologici che hanno provato la fecondazione assistita in vitro, ma che - per un motivo o per un altro - non hanno voluto continuare la gravidanza. In questi casi, invece di lasciare che gli embrioni vadano perduti, i genitori possono donare i loro embrioni e farli congelare, al fine di conservarli per uso successivo per chi vorrà essere genitore prima o poi.

Una storia che ci insegna quanto la scienza e la medicina si stiano spingendo oltre le più rosee aspettative. E, a tal proposito, è probabile che la crioconservazione possa mantenere in stato ottimale i campioni anche dopo 50 anni. Se è vero, ce lo dirà il tempo.

