Nato un gattino con due facce in Oregon, un rarissimo caso di diprosopia

Il 20 maggio, insieme a una cucciolata, è nato un particolare gattino che ha rapidamente conquistato il mondo di internet: Biscuits & Gravy. Come mai due nomi? Perché il cucciolo in questione aveva due facce. Il tempo al passato non è casuale, poiché purtroppo il tenero e insolito felino ha lasciato questo mondo quattro giorni dopo.

Il gattino era notevolmente più piccolo dei suoi fratelli e aveva due bocche, due nasi e quattro occhi, divisi in due parti sul viso. I proprietari, la famiglia King dell'Oregon, hanno condiviso le foto del loro gattino su Facebook, dove ha subito ottenuto un'attenzione fuori dal comune. "Stiamo facendo tutto il possibile per il piccolo tesoro ed è un combattente. Grazie a tutti per aver amato questo piccolino, è un piccolo gattino fortunato", hanno pubblicato su Facebook il 23 maggio.

Anche dopo aver contattato il veterinario, lo specialista poteva fare ben poco dal punto di vista medico. Per i suoi primi due giorni, Biscuits sembrava avere un appetito sano. Tuttavia, nonostante questo ottimismo iniziale, la famiglia annunciò la morte del cucciolo il 25 maggio, sempre sul Social Network di Mark Zuckerberg.

Il gattino è nato con la diprosopia, una rara malattia congenita nel quale il feto viene alla luce con due volti. La causa precisa della condizione è discussa tra gli scienziati, ma si ritiene che si verifichi durante l'embriogenesi a causa dell'eccessiva produzione di una specifica proteina chiamata SHH, essenziale per lo sviluppo embrionale. In alcuni casi particolarmente rari, i nascituri con questa malattia potrebbero anche avere strutture cerebrali duplicate.