La NATO inizia le esercitazioni di deterrenza nucleare in Europa: ecco cosa vuol dire

Secondo quanto riportato recentemente da vari media, come ad esempio Sky News, la NATO sembra aver iniziato delle esercitazioni di deterrenza nucleare in Europa con l'aiuto di 14 dei 30 paesi membri. Cosa vuol dire e, soprattutto, cosa comporta?

Si tratta di un'esercitazione di routine, quest'anno denominata "Steadfast Noon", che durerà fino al 30 ottobre e vedrà impiegati 60 velivoli, tra cui jet da combattimento e aerei di sorveglianza e cisterna. "Questo esercizio aiuta a garantire che il deterrente nucleare dell'Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace", ha affermato il portavoce della NATO Oana Lungescu.

Bisogno sottolineare che l'operazione Steadfast Noon è stata pianificata prima dell'invasione della Russia in Ucraina e "non è collegata ad alcun evento mondiale attuale”, secondo la NATO. Durante l'esercitazione, infatti, non saranno coinvolte munizioni vere. "Come negli anni precedenti, prenderanno parte i bombardieri a lungo raggio B-52 statunitensi; quest'anno voleranno dalla base aerea di Minot nel North Dakota."

"I voli di addestramento si svolgeranno sul Belgio, che ospita l'esercitazione, nonché sul Mare del Nord e sul Regno Unito." Nel frattempo, così come riporta anche Reuters, anche la Russia dovrebbe iniziare le sue esercitazioni - rinominate "Grom" - come ogni anno nel periodo di ottobre e comporteranno manovre su larga scala delle sue forze nucleari strategiche.