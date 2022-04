È nato un rarissimo cucciolo di rinoceronte di Sumatra in Indonesia

Qualche volta c'è una buona notizia: in Indonesia qualche settimana fa è nato un raro cucciolo che è stato accolto con gioia al Santuario del rinoceronte di Sumatra nel Parco nazionale Way Kambas. La nuova creatura, una femmina, è nata il 24 marzo da un rinoceronte di nome Rosa.

Il nuovo arrivo porta a otto il numero totale di rinoceronti di Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) nel santuario. Attualmente esistono meno di 80 rinoceronti in natura e l'arrivo di un nuovo membro in "famiglia" è importante per rimandare l'estinzione della specie. La nascita è durata circa tre ore, e una squadra era a disposizione presso il Santuario dei rinoceronti di Sumatra per tenere d'occhio la salute della madre e del nascituro fino al completamento.

Rosa è stata supportata al massimo durante la sua gravidanza. Qui gli esperti hanno iniettato ormoni per il potenziamento del feto, effettuato ecografie di routine e hanno attuato un monitoraggio completo nel tentativo di garantire il miglior risultato per la gravidanza. "Con la nascita del vitello, speriamo di continuare a ricevere buone notizie da parte di altri rinoceronti di Sumatra in futuro", ha affermato il Direttore Generale delle Risorse Naturali e dell'Ufficio per le Relazioni Pubbliche del parco.

Purtroppo il numero dei rinoceronti di Sumatra ha raggiunto questo minimo storico a causa dell'interferenza umana attraverso il degrado dell'habitat e la caccia. Tuttavia le creature hanno avuto un periodo difficile per diverse migliaia di anni. Il numero di rinoceronti di Sumatra è diminuito drasticamente a causa del cambiamento climatico avvenuto circa 9.000 anni fa... e non si sono mai ripresi.