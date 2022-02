La Natura batte un altro record: un mega-fulmine di 770km

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) delle Nazioni Unite ha dichiarato che il nuovo record per "il fulmine più lungo mai rilevato" è stato misurato negli Stati Uniti meridionali il 29 aprile 2020, e si estendeva per ben 768 chilometri attraverso Mississippi, Louisiana e Texas. Simile alla distanza tra Milano e Napoli.

Randall Cerveny, relatore presso l'OMM sugli eventi meteorologici e climatici estremi, ha affermato: "Questi record sono eventi davvero straordinari per dei singoli fulmini. Sono estremi ambientali che evidenziano indubbiamente l'enorme del potere della natura."

Da sottolineare inoltre, che la tecnologia utilizzata per rilevare la lunghezza e la durata dei fulmini è migliorata notevolmente negli ultimi anni, consentendo la registrazione di record atmosferici di gran lunga superiori a quelli che una volta erano la norma.

I precedenti record, del 2018 e del 2019, sono stati infatti i primi ad essere stati verificati con la nuova tecnologia satellitare per le immagini dei fulmini, ed erano entrambi più del doppio dei record precedentemente registrati utilizzando i dati raccolti dalla sola tecnologia terrestre.

"Probabilmente esistono estremi atmosferici ancora più grandi, e saremo in grado di osservarli man mano che la tecnologia di rilevamento dei fulmini migliorerà", ha affermato Cerveny.

L'OMM ha evidenziato come il nuovo record sia avvenuto nelle regioni delle Grandi Pianure in Nord America, già note ai meteorologi come punti caldi per i temporali del Sistema convettivo a mesoscala (MCS), che consentono mega-fulmini durante temporali attivi e su larga scala, rendendoli ancora più pericolosi.

Il capo dell'OMM, Petteri Taalas, ha affermato: "I fulmini continuano ad essere un grave pericolo per le persone e le cose, capaci di mietere molte vite ogni anno. I risultati delle nostre ricerche evidenziano importanti problemi di sicurezza legati ai fulmini ed alle nuvole elettrificate, dove i lampi possono viaggiare a distanze estremamente grandi".

Uno dei record, in negativo, mai registrato negli archivi dell'OMM, è quello sul maggior numero di persone uccise da un singolo colpo diretto di fulmine: quando, nel 1975 in Zimbabwe, 21 persone morirono mentre erano rannicchiate in una capanna, che poi fu colpita, per trovare (inutilmente) rifugio.

Siete a conoscenza di cosa accade al corpo quando colpito da un fulmine? Ed ecco cosa succede quando un'auto viene colpita in pieno da un fulmine. Incredibile.