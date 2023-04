In natura c'è un numero speciale che governa tutto, ma non è la sezione aurea

Il nostro Universo è fatto di numeri. La matematica può spiegare il comportamento della rotazione dei pianeti e di (quasi) tutto quello che si trova al suo interno. Non sorprende, quindi, che esistano dei numeri trovati in molti schemi naturali, come la sezione aurea. Tuttavia ne esiste un altro forse più importante, il numero di Eulero.

Quest'ultima è una costante matematica trovata in tutti i campi della meccanica quantistica, della finanza, della zoologia e in molti altri scenari. Il suo valore numerico è 2.71828… e continua all'infinito, essendo un numero irrazionale, e proprio come il pi greco è un numero trascendentale, ovvero non è una soluzione di nessun tipo di equazione polinomiale.

Il numero di Eulero è stato osservato nella crescita, nel cambiamento e nel decadimento delle cose (come ad esempio il decadimento esponenziale degli elementi radioattivi). Questo valore sembra essere ovunque: il tuo caffè che si raffredda, infatti, è guidato dal tasso di perdita di calore, un'altra formula di decadimento esponenziale.

Non solo: il numero di Eulero è stato notato anche per la crescita esponenziale della popolazione della Terra (che ha da poco raggiunto gli 8 miliardi) o la crescita dei batteri Allo stesso modo, la diffusione di una malattia in cui non è disponibile alcuna immunizzazione (come il COVID-19) si diffonderà inizialmente in modo esponenziale, mentre una reazione nucleare a catena, che alimenta sia i reattori nucleari a fissione che le armi nucleari, si basa anch'essa sulla crescita esponenziale.

Si possono trovare connessioni ancora più stravaganti dove la presenza della cifra 2.71828… la fa da protagonista, per questo motivo il numero di Eulero - nonostante non sia conosciuto come altri suoi "simili" - è davvero molto speciale.