La natura rallenta la nostra percezione del tempo, ecco perché

Conosciamo tutti fin troppo bene quella sensazione che a volte non ci siano abbastanza ore in un giorno o che questi passino troppo in fretta. Un recente studio spiega perché questo avviene e perché stare nella natura cambia profondamente la nostra percezione del tempo.

Quando si tratta di condurre esperimenti con il tempo, per molti di noi trovarsi alla fine della settimana sentendo di non averne avuto abbastanza è una sensazione tutt’altro che rara. Ma secondo lo psicologo Richardo Correia, dell’Università di Turku in Finlandia, la soluzione che cerchiamo sta nel trovarsi in un ambiente naturale.

Correia ha infatti analizzato alcuni dati che paragonavano il modo in cui le persone percepivano il tempo durante l’esecuzione di vari compiti, in un contesto urbano oppure in uno naturale. Ciò che emerge, senz’ombra di dubbio, è che le persone provano una sensazione di un “tempo esteso” nella natura.

Ad esempio, fare una passeggiata in campagna la fa apparire più duratura rispetto ad una camminata della stessa lunghezza in città.

Ma come mai l’ambiente influisce sulla nostra percezione? Sappiamo già che rilassarci in un luogo naturale può avere un effetto benefico su vari aspetti della nostra salute; la disponibilità di posti come spiagge, parchi e boschi può ridurre l’ansia, la depressione, nonché migliorare il nostro sonno. Alcuni di questi benefici potrebbero quindi avere un effetto diretto sulla nostra percezione dello scorrere del tempo.

Il modo in cui lo percepiamo, infatti, deriva sia dal nostro stato biologico interno che da quello emotivo, e lo stress e l’ansia possono alterare questa percezione. Insomma, stare nella natura non può che far bene, ma se non siete ancora soddisfatti una recente scoperta ha rivelato che il tempo è reversibile a livello molecolare.

