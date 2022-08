La natura trova sempre il modo: scoperto un meccanismo di resilienza delle piante

Gli scienziati dell'Australian National University (ANU) e della James Cook University (JCU) hanno identificato un incredibile meccanismo, del tutto naturale, che aiuta le piante a limitare la loro perdita d'acqua, con scarso effetto sull'assunzione di anidride carbonica (CO2), essenziale per la fotosintesi, crescita e resa del raccolto.

La natura trova sempre il modo di rispondere ai nostri errori. La scoperta infatti, guidata dal dottor Chin Wong dell'ANU, potrebbe infatti aiutare gli scienziati agrari ed i coltivatori di piante a sviluppare colture più efficienti dal punto di vista idrico.

Il dr. Diego Marquez dell'ANU, coautore dello studio, ha inoltre affermato che i risultati avranno implicazioni significative per l'industria agricola e potrebbero portare a raccolti più resilienti in grado di resistere ad eventi meteorologici estremi, come la siccità record in Italia che sta creando non pochi problemi in questa torrida estate.

"Le piante perdono continuamente acqua attraverso dei pori presenti sulle loro foglie. Questi stessi pori consentono poi alla CO2 di entrare nelle foglie e sono fondamentali per la loro sopravvivenza. Per ogni unità di CO2 raccolta, le piante in genere perdono centinaia di unità d'acqua. Questo è il motivo per cui le piante richiedono molta acqua per crescere e sopravvivere", ha spiegato Marquez.

"Il particolare meccanismo che abbiamo scoperto si attiva quando l'ambiente è secco, come quello di una calda giornata estiva, e permette alla pianta di ridurre drasticamente la perdita d'acqua con scarso effetto sull'assorbimento di CO2", ha aggiunto.

Un tale meccanismo di conservazione dell'acqua è di incredibile importanza scientifica e potrebbe essere sfruttato e manipolato così da essere la chiave per sviluppare colture più efficienti dal punto di vista idrico, così da contrastare la possibile riduzione dei raccolti.

Secondo il dr. Wong, l'autore principale dello studio, i risultati ottenuti sono una "scoperta eccezionale"."L'industria agricola nutre da tempo grandi speranze nel lavoro degli scienziati per trovare un modo di sviluppare colture altamente produttive che utilizzino l'acqua in modo efficiente e senza sprechi", ha aggiunto.

"Ora, il nostro obiettivo principale sarà identificare le strutture all'interno della pianta che consentono questo straordinario meccanismo. Pensiamo che i condotti dell'acqua, chiamati acquaporine, situati nelle membrane cellulari, siano responsabili. Ma sarà ancora tutto da dimostrare", ha concluso il dr. Marquez.

Lo studio completo e visionabile su Nature Plants.