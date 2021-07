Nature, la famosa rivista scientifica, ha pubblicato una 'fan fiction' su Britney Spears

Recentemente si sente parlare moltissimo di Britney Spears e le sue dichiarazioni sono state pubblicate in prima pagina su molti giornali di tutto il mondo. Sicuramente non ci si aspettava, però, che Nature, una delle riviste scientifiche più prestigiose in circolazione, pubblicasse un racconto su Britney Spears.

Il pezzo non è recente, poiché è stato pubblicato nel gennaio 2008, pochi mesi dopo l'uscita dell'album dell'artista chiamato "Blackout". L'articolo (che potrete leggere cliccando qui) è intitolato "When Britney Spears coming to my lab". La storia è ambientata in un universo alternativo in cui l'artista sceglie di frequentare i corsi della Louisiana State University (LSU).

Occorre fare una precisazione: non è insolito che le riviste pubblichino articoli "comici" e racconti totalmente slegati dalla funzione principale della loro offerta editoriale, ovvero gli articoli scientifici. Il racconto di Britney Spears, infatti, faceva parte della sezione di fantascienza di Nature chiamata Futures.

Molti di coloro che hanno letto la storia, però, l'hanno definita sessista. In molte parti del "documento", infatti, si fanno riferimenti agli abiti "succinti" della protagonista. IFLScience, quindi, si è rivolta a Nature per un commento. A rispondere è stato Helen Pearson, caporedattore della rivista Nature, che ha dichiarato quanto segue: "Questo articolo del 2008, pubblicato su Futures, la sezione di fantascienza di Nature, ci è stato recentemente segnalato. Comprendiamo le preoccupazioni sollevate e vorremmo scusarci per qualsiasi offesa causata. Abbiamo contattato l'autore del pezzo per quanto riguarda i prossimi passi".

IFLScience ha anche contattato l'autore della storia, Vincent LiCata, professore di scienze biologiche alla LSU, per un commento sulla questione. La risposta non si è fatta aspettare: "In realtà sono piuttosto triste che l'articolo abbia ricevuto recenti reazioni negative, poiché l'ho scritto come un pezzo umoristico ma positivo su Britney Spears".

Secondo quanto riporta LiCata, che ha affermato di essere un grande fan di Britney Spears, l'obiettivo del suo racconto era quello di "evidenziare che i talenti necessari per essere un ricercatore di successo non sono molto diversi da quelli per essere un artista influente".