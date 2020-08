Sotto il Navan Fort, in Irlanda, potrebbe esistere un enorme complesso di templi antichi

I resti di "templi monumentali", risalenti all'età del ferro, e di edifici medievali potrebbero essere nascosti sotto al Forte di Navan, un sito archeologico che si trova in Irlanda del Nord. Gli archeologi hanno scoperto strutture sepolte come, ad esempio, delle caratteristiche architettoniche realizzate in passato.

Il Forte di Navan (conosciuto anche come Emain Macha) era, molto probabilmente, "un centro religioso incredibilmente importante e un luogo di suprema autorità sacrale e culturale nella preistoria successiva", afferma il co-ricercatore dello studio Patrick Gleeson, docente di archeologia alla Queen's University di Belfast nell'Irlanda del Nord. Il forte era un complesso sito religioso utilizzato dall'élite fin dalla tarda età del bronzo e dall'età del ferro.

Ora, i templi dell'età del ferro e le strutture medievali scoperti di recente aggiungono supporto all'idea che il Forte di Navan fosse un sito cerimoniale chiave e anche sede di una regalità in via di sviluppo considerata sacra. "Le scoperte che abbiamo fatto suggeriscono che quegli edifici che sono stati scavati sono solo una piccola parte di complessi molto, molto più grandi, molto più larghi, più impressionanti", continua Gleeson.

Le "sommità" di questi edifici a forma di otto hanno un diametro di circa 25 m e le "parti inferiori" sono più piccole, di circa 10 m di diametro. Ognuno di questi edifici si trova all'interno di un recinto circolare ancora più grande di circa 140 m di diametro. "Entrambi questi recinti si intersecano per formare un'altra figura di otto", continua l'archeologo. In poche parole, "abbiamo due edifici a forma di otto in un recinto a forma di otto molto più grande e tutto questo è contenuto all'interno di una serie di recinzioni a palizzate di circa 240 metri di diametro", continua Gleeson. "È un complesso enorme."

Queste sono alcune delle più grandi strutture del Nord Europa e l'uso ripetitivo della figura dell'otto può avere un significato cosmico, il che suggerisce che "queste siano, in effetti, strutture religiose". Sembra, inoltre, che la gente dell'età del ferro abbia costruito, distrutto e ricostruito templi ripetutamente per generazioni sullo stesso sito. Il team ha identificato un altro complesso di recinti che probabilmente risalgono al primo medioevo. È possibile che il Forte di Navan sia stato selezionato come residenza reale medievale a causa dei templi religiosi che un tempo si trovavano qui.

In futuro, il team spera di scavare sotto queste strutture. Fino ad allora, gli archeologi possono solo immaginare a quale scopo servissero questi luoghi.