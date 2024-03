Nave colpita da missili contiene 21.000 tonnellate di fertilizzanti: allarme Mar Rosso

A seguito dell'attacco missilistico dello scorso 18 febbraio ai danni di una nave mercantile che trasportava fertilizzanti, il Mar Rosso rischia nelle prossime settimane di subire un disastro ambientale senza precedenti, che va ad alimentare ulteriormente le tensioni presenti in quest'area.

Battente bandiera del Belize ma di proprietà inglese, la Rubymar è stata infatti affondata da un lancio balistico degli Houthi, il gruppo di ribelli che ha preso il controllo dello Yemen dopo una sanguinosa e lunga guerra civile, che ha fatto innalzare i prezzi del commercio globale.

Secondo il Comando centrale degli Stati Uniti, la Rubymar conteneva oltre 21.000 tonnellate di fertilizzante a base di fosfato e di ammonio solfato, due dei principali prodotti chimici che vengono utilizzati nelle serre europee, che potrebbero disciogliersi in mare qualora l'acqua del Mar Rosso riuscisse a raggiungere la stiva (un evento probabilmente già accaduto).

L'eventuale fuoruscita di petrolio da parte della Rubymar sarebbe un terribile colpo mortale per le preziose barriere coralline del Mar Rosso, che oltre ad essere oggetto d'interesse per moltissimi appassionati di snorkeling, sono anche molto importanti dal punto di vista ecologico e climatico, essendo la casa per migliaia di specie di pesci e d'invertebrati.

I ribelli Houthi hanno confermato i danni provocati dall'attacco, ma hanno attribuito la responsabilità dell'eventuale disastro agli stati Occidentali, colpevoli di star aiutando Israele nella loro guerra contro Hamas e di aver occupato le loro acque.

“Oltre all'eventuale rilascio di altro combustibile dai motori, l’affondamento della nave potrebbe aprire ulteriori brecce nello scafo, consentendo ad ancora più acqua di entrare in contatto con il fertilizzante, innescando molteplici effetti a cascata lungo tutta la catena alimentare del Mar Rosso” ha chiarito Julien Jreissati, direttore del programma di Greenpeace per il Medio Oriente e il Nord Africa.

Ovviamente, a causa del conflitto con i ribelli Houthi, al momento è impensabile pensare di organizzare una missione di recupero della nave o di bonificare i danni, spiega l'attivista.

Questo non è l'unico danno che gli Houthi hanno provocato nella regione. Qualche giorno fa hanno anche tranciato alcuni cavi delle telecomunicazioni, che collegavano l'Oriente con l'Europa.

Nei prossimi giorni dovrebbero raggiungere il Mar Rosso nuove navi della missione europea Aspides, che ha lo scopo di proteggere le navi mercantili europee da eventuali nuovi attacchi missilistici yemeniti.