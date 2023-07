Questa sarà la nave da crociera più grande al mondo ed è mastodontica

La nave da crociera Icon of the Seas della Royal Caribbean International è pronta a infrangere tutti i record. Questa imponente imbarcazione, la cui costruzione è stata recentemente completata in un cantiere navale finlandese, è destinata a diventare la più grande nave da crociera del mondo.

Le sue dimensioni sono davvero sbalorditive. Lunga quasi 370 metri, pesa un quarto di milione di tonnellate, cinque volte il peso del Titanic (che sta scomparendo), e può ospitare 5.610 passeggeri e 2.350 membri dell'equipaggio distribuiti su 20 ponti. Offrirà sei scivoli d'acqua, sette piscine, una delle quali sarà la "piscina più grande in mare", e nove vasche idromassaggio.

All'interno ci sarà persino un "Central Park" (sì, il parco!) che ospiterà "migliaia di piante vere", secondo il sito web della compagnia. Nonostante la grandezza della creazione, non tutti sono entusiasti di questa gigantesca nave: alcuni utenti dei social media l'hanno definita una "mostruosità", mentre altri hanno sottolineato che intrappolare migliaia di persone su un unico vascello potrebbe facilmente diffondere malattie.

Non solo: l'industria delle crociere contribuisce alle emissioni di gas serra. Secondo uno studio recente, una nave "standard" ha un'impronta di emissioni di CO2 maggiore di 12.000 automobili. Insomma, va bene costruire bestioni del genere, ma almeno speriamo che siano state utilizzate tecnologie per limitare l'emissione di gas che contribuiscono al cambiamento climatico.