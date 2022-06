Una nave della marina americana è stata trovata a 7.000 m di profondità, è record

Gli esploratori hanno scoperto il naufragio più profondo del mondo dopo 78 anni: un cacciatorpediniere di scorta della Marina degli Stati Uniti che affondò durante la più grande battaglia navale della Seconda guerra mondiale.

Gli esploratori trovarono la USS Samuel B. Roberts, soprannominata "Sammy B", a 22.916 piedi (6.985 metri) sotto la superficie del Mar delle Filippine vicino a Samar, la terza isola più grande delle Filippine. Il relitto si era spezzato a metà e i due pezzi si trovano a soli 10 metri di distanza l'uno dall'altro.

La nave affondò durante la fase finale della battaglia del Golfo di Leyte nell'ottobre 1944, in cui la Marina degli Stati Uniti sconfisse una forza giapponese molto più grande. La marina giapponese ha subito la più grande perdita di navi ed è stata frustrata nei suoi tentativi di rimuovere le forze statunitensi da Leyte, un'isola invasa dagli Stati Uniti come parte della Guerra del Pacifico.

"È stato un onore straordinario individuare questa nave incredibilmente famosa e, così facendo, avere la possibilità di raccontare di nuovo la sua storia di eroismo e dovere a coloro che potrebbero non sapere della nave e del sacrificio del suo equipaggio", Victor Vescovo, un ex marinaio comandante e una delle scoperte del relitto, ha detto in una nota.

Le descrizioni storiche della posizione del relitto erano vaghe, quindi trovare la nave non è stato facile, secondo gli esploratori. Per localizzare il relitto, hanno cercato tra i documenti storici per restringere l'area di ricerca e hanno schierato nelle profondità marine il dispositivo sonar a scansione laterale più potente mai utilizzato, che era montato su un sottomarino in grado di portarlo fino a 11.000 m sotto l'oceano superficie.

Durante la battaglia del Golfo di Leyte, gli Stati Uniti persero due cacciatorpediniere, due portaerei di scorta, una portaerei leggera, una scorta di cacciatorpediniere, 255 aerei e più di 1.000 uomini. Le perdite giapponesi furono sostanzialmente più elevate, tra cui una portaerei della flotta, tre portaerei leggere, tre corazzate, sei incrociatori pesanti, quattro incrociatori leggeri, 11 cacciatorpediniere e circa 300 aerei nella battaglia di quattro giorni, insieme a circa 12.500 uomini. Queste perdite costrinsero il viceammiraglio giapponese Kurita Takeo a condurre una ritirata dalla battaglia a bordo della corazzata Yamato. Poiché l'occupazione statunitense delle Filippine ha tagliato il Giappone dalle sue forniture di petrolio nel sud-est asiatico, la lotta si è rivelata determinante nella distruzione totale della marina giapponese come forza combattente, secondo la Pennsylvania State University.

Sammy B ha svolto un ruolo notevole nei combattimenti. La scorta del cacciatorpediniere lanciò tre siluri contro l'incrociatore pesante giapponese Chōkai, sferrando un colpo che fece esplodere la poppa della nave nemica. Sammy B ha scambiato il fuoco con altre navi giapponesi per più di un'ora, esaurendo completamente le sue munizioni e incendiando il ponte di un altro incrociatore pesante, il Chikuma. Quindi, tre proiettili da 14 pollici (35,6 centimetri) della corazzata Kongō hanno squarciato un buco lungo 12 m a poppa di Sammy B, provocando un allagamento dell'acqua di mare nella sua sala macchine di poppa. Dell'equipaggio a cui fu dato l'ordine di abbandonare la nave, 89 morirono e 120 sopravvissero, incluso il capitano, Robert W. Copeland, secondo gli esploratori.

Il precedente detentore del titolo per il naufragio più profondo del mondo era la USS Johnston, che ha combattuto nella stessa battaglia ed è stata trovata nel 2019 a una profondità di 6.218 metri.